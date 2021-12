KovaaK's: il trainer che aiuta a migliorare le prestazioni negli FPS con un sistema di NVIDIA che riduce la latenza

KovaaK's è un software di tipo aim trainer di grande successo su Steam. Attraverso una serie di sfide, stimola i riflessi e aiuta a migliorare la reattività per incrementare le prestazioni nei titoli di genere sparatutto in prima persona con multiplayer competitivo. Presenta migliaia di sfide diverse e permette di confrontare le proprie prestazioni con quelle dei pro player, con grande spazio anche alla personalizzazione. Inoltre, KovaaK's clona i movimenti delle armi e il funzionamento della fisica dei principali titoli competitivi, in modo che il medesimo feeling di gioco venga riprodotto all'interno del trainer.

KovaaK's: arrivano le sfide che simulano diversi livelli di latenza

Adesso, NVIDIA annuncia un'iniziativa legata alla sua tecnologia Reflex che riguarda proprio KovaaK's. All’interno del software, infatti, sono state inserite delle sfide che simulano diversi livelli di latenza. Questo per mostrare con chiarezza quanto la latenza di sistema sia importante quando si gioca online, soprattutto a giochi competitivi.

NVIDIA Reflex riduce la latenza agendo contemporaneamente sia sulla pipeline di rendering che sul gioco vero e proprio, mentre con latenza si intende il lasso di tempo che intercorre tra il clic e il conseguente cambiamento dei pixel sullo schermo.

KovaaK's è adesso gratuito su Steam per una settimana, in modo che tutti gli utenti interessati possano provare gratuitamente il software e la “NVIDIA Challenge” al suo interno. La nuova modalità funziona con qualunque scheda video delle serie GeForce 900 e superiori.