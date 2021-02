Il videogioco di Goldrake sarà presto realtà

Microids e Dynamic Planning hanno annunciato un accordo per la realizzazione del videogame di Goldrake. Indirizzato a PC e console, sarà un action game basato sui manga di Go Nagai UFO Robot Goldrake (UFO Robot Grendizer) che porterà tutti i giocatori, giovani e meno giovani, indietro nel tempo per rivivere le avventure del mitico Actarus e il suo super robot.

UFO Robot Goldrake nel mondo dei videogiochi

Realizzata 45 anni fa, la serie animate ormai di culto fu uno dei primi successi giapponesi capaci di conquistare tutto il mondo negli anni Settanta. Le iconiche battaglie contro Vega, la base dei cattivi sul lato nascosto della luna e le incredibili armi di Goldrake hanno segnato l’immaginario di intere generazioni, e plasmato l’universo fantascientifico successivo. Ora, la leggenda sta per tornare.

“Siamo orgogliosi della nuova partnership con Dynamic Planning", ha dichiarato Stéphane Longeard, CEO di Microids. "Vogliamo sviluppare questo videogioco per tutti i fan del franchise e per le nuove generazioni di giocatori. Il nostro team sta lavorando duro per assicurare la massima fedeltà alla serie originale. Non vediamo l’ora di poter mostrare al pubblico tutte le prossime novità!”

“Dare nuova vita alle avventure di Goldrake grazie alle moderne tecnologie è un sogno che diventa realtà", ha commentato Go Nagai, il creatore di UFO Robot Goldrake. "Sono molto felice della partnership appena conclusa, e non vedo l’ora di mettere le mani sul videogioco”.

I dettagli sul progetto verranno rivelati prossimamente.