Il ritorno di Silent Hill 2 è un successo: superato il milione di copie nella prima settimana

Silent Hill 2, il remake dell'horror psicologico del 2001, ha conquistato pubblico e critica su PS5 e PC, raggiungendo e superando il milione di copie in 7 giorni. Grande successo per KONAMI

Il remake di (qui la recensione) si sta rivelando un successo commerciale oltre le aspettative.ha annunciato che il titolo, avvenuto l'8 ottobre su PlayStation 5 e PC attraverso la piattaforma Steam.

Il risultato conferma l'attesa che circondava questo progetto, affidato agli specialisti di Bloober Team e realizzato con la supervisione di due figure chiave della serie: il leggendario compositore Akira Yamaoka e l'artista Masahiro Ito, che hanno contribuito a mantenere l'essenza dell'originale adattandola ai canoni moderni.

La nuova versione del classico survival horror del 2001 ha convinto la critica internazionale, che l'ha inserito tra i titoli imperdibili del 2024. Il remake mantiene intatta la storia di James Sunderland, protagonista tormentato che torna nella città di Silent Hill dopo aver ricevuto una misteriosa lettera dalla moglie Mary, morta tre anni prima. Quello che trova è un luogo completamente trasformato, avvolto in una nebbia perenne e popolato da creature che sembrano materializzazioni dei suoi sensi di colpa.

Il team di sviluppo ha ampliato le aree esplorabili della città, implementato una visuale in terza persona più moderna e rivisto il sistema di combattimento per renderlo più fluido e coinvolgente. Anche il comparto cinematico è stato arricchito con nuove cut-scene che approfondiscono la narrazione.

Il successo commerciale testimonia come il pubblico fosse pronto per il ritorno di questa pietra miliare del genere horror. Silent Hill 2 aveva già stabilito nuovi standard nel 2001, distinguendosi per la sua narrativa matura e psicologicamente complessa, elementi che il remake ha saputo preservare e valorizzare attraverso le possibilità offerte dalle tecnologie moderne.