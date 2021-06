IIDEA: i migliori videogiochi italiani negli Italian Video Game Awards 2021

IIDEA, l’Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, ha annunciato le nomination della nona edizione degli Italian Video Game Awards, noti anche come IVGA. Come avvenuto l’anno scorso, gli IVGA 2021 premieranno i migliori videogiochi made in Italy durante la prima giornata di First Playable, l’evento organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission che connette gli sviluppatori italiani con i publisher e investitori internazionali.

IVGA sarà trasmesso in diretta live su Twitch dal Museo delle Navi Antiche di Pisa il prossimo 1° luglio. A seguire le nomination per le diverse categorie di premiazione:

Best Italian Game

A Painter’s Tale: Curon, 1950 di Monkeys Tales Studio

di Monkeys Tales Studio Beyond Your Window di Team SolEtude

di Team SolEtude Griefhelm di Johnny Dale Lonack

di Johnny Dale Lonack Promesa di Eremo

di Eremo Redout: Space Assault di 34BigThings

Best Italian Debut Game

Beyond Your Window di Team SolEtude

di Team SolEtude Griefhelm di Johnny Dale Lonack

di Johnny Dale Lonack Milky Way Prince – The Vampire Star di Eyeguys

– The Vampire Star di Eyeguys Promesa di Eremo

di Eremo Willy Morgan and the Curse of Bone Town di Imaginary Labs

Best Innovation

A Painter’s Tale: Curon, 1950 di Monkeys Tales Studio Change Game di Melazeta Fly Punch Boom! di Jollypunch Games Griefhelm di Johnny Dale Lonack Promesa di Eremo

La giuria internazionale, dopo aver selezionato i finalisti, avrà il compito di scegliere i vincitori degli IVGA 2021 tra queste categorie e di stabilire a chi attribuire le prestigiose statuette per Outstanding Individual Contribution e Outstanding Italian Company, i premi per il professionista e per lo studio di sviluppo che più si sono contraddistinti nel corso dell’anno. Sono sette i veterani e professionisti del settore che compongono la Giuria degli IVGA.