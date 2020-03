Humble Bundle: DiRT 4 a 7 Euro, WRC 7 a 1

Da un po' di tempo su Humble Bundle non si vedevano giochi Tripla A. Per un lungo periodo, infatti, ci si è concentrati su indie e su software. Il nuovo bundle, invece, è molto interessante soprattutto per gli appassionati di titoli di guida, che possono ottenere DiRT 4 a poco più di 7 Euro e WRC 7 a 1 Euro, oppure i simulatori Project CARS 2 e Assetto Corsa aggiungendo qualche euro.

L'offerta come al solito è libera. Con almeno 1 Euro si portano a casa WRC 7, MXGP - The Official Motocross Videogame e MotoGP15. Con almeno €7,04, invece, ecco Road Redemption, Project Cars, Project CARS - Limited Edition Upgrade e DiRT 4. Pagando almeno 12 Euro, invece, NASCAR Heat 4, Project CARS 2 con i suoi DLC e Assetto Corsa con i suoi DLC.

Humble Bundle permette ai giocatori di fare delle offerte libere per le collezioni di giochi proposte, decidendo oltretutto quale percentuale della somma debba andare in beneficenza, a Humble o al produttore dei giochi.

