Humanoid Origin: lo studio del veterano di Mass Effect chiude senza alcun gioco pubblicato

La crisi dell'industria videoludica ha mietuto un'altra vittima: stavolta è Humanoid Origin, uno studio fondato nel 2021 da Casey Hudson, veterano di BioWare. La software ha chiuso i battenti senza essere riuscita a pubblicare neanche un gioco a causa di "un'inaspettata mancanza di fondi".

Hudson è stato impegnato con BioWare per ben 20 anni e ha lavorato a Star Wars: Knight of the Old Republic oltre che alla trilogia originale di Mass Effect. Il nuovo studio era a lavoro su un titolo a tema fantascientifico, un progetto indubbiamente interessante considerati gli anni di esperienza maturati con il franchise di Electronic Arts.

Tuttavia, a giudicare dalle parole condivise da Hudson, pare che la causa della chiusura sia da imputare a un "ripensamento" degli investitori. Sembrerebbe, infatti, che l'interesse mostrato in un primo momento, così come i fondi promessi, siano venuti improvvisamente a mancare.

"Stamattina, abbiamo informato il nostro staff che Humanoid Origin chiuderà" ha spiegato Hudson in un post su LinkedIn. "Ci affligge non aver portato a compimento il nostro nuovo universo fantascientifico. Tuttavia, al momento la nostra principale preoccupazione è per il nostro team e siamo impegnati a supportare i suoi membri verso un nuovo impiego".

"Nel tempo trascorso insieme, il team ha raggiunto progressi incredibili e dimostrato che è possibile realizzare un lavoro eccezionale promuovendo contemporaneamente una cultura del divertimento e della creatività. Li ringraziamo per il loro talento, coraggio e amicizia".

In merito al progetto in sviluppo non sappiamo praticamente nulla, ma la speranza è che le idee sviluppate durante questi anni di lavoro possano trovare forma altrove.