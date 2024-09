Hogwarts Legacy 2 è già in sviluppo: Warner Bros. ha confermato il sequel

A poche ore dal lancio di Harry Potter: Quidditch Champions, si torna a parlare dell'iconico marchio fantasy e della sua grande influenza sul mercato videoludico. In particolare, Warner Bros. ha appena confermato la messa in produzione di un sequel di Hogwarts Legacy, action/adventure che all'inizio dello scorso anno ha stregato milioni di giocatori su console e PC.

Sembra che il titolo sviluppato da Avalanche Software abbia avuto un enorme successo commerciale, a giudicare dai numeri condivisi da Warner Bros.: facciamo chiarezza.

Hogwarts Legacy avrà un seguito: l'annuncio di Warner Bros.

In un'intervista concessa a Variety, il CFO di Warner Bros. Discovery ha dichiarato che la compagnia ha già dato il via libera per un sequel di Hogwarts Legacy. Stando alle parole di Gunnar Wiedenfels, il progetto rappresenta "una delle maggiori priorità" per il publisher. Viene inoltre svelata una potenziale finestra di lancio: Hogwarts Legacy 2 arriverà "entro un paio di anni".

Un annuncio che viene accompagnato dagli ultimi dati relativi alle vendite complessive del primo capitolo. Il gioco, rilasciato originariamente su PC, PS5, Xbox Series X/S e solo qualche mese dopo (maggio 2023) su PS4 e Xbox One, avrebbe venduto 24 milioni di copie generando ricavi che superano il miliardo di dollari. Numeri entusiasmanti che, per la fortuna di Warner Bros., compensano le perdite milionarie causate invece da Suicide Squad: Kill the Justice League, un flop che sarebbe costato ben 200 milioni di dollari a Warner Bros..

L'insuccesso di Suicide Squad avrebbe spinto il publisher a ridefinire la sua strategia videoludica: dopo il 'passo falso' commesso nel territorio dei GaaS (Game-as-a-Service), per Warner Bros. sarebbe giunta l'ora di tornare alle esperienze single player.

Secondo un report firmato da Jason Schreier per Bloomberg, alcuni sviluppatori di Rocksteady starebbero lavorando a una 'Director's Cut' del già menzionato Hogwarts Legacy. Inoltre, come riportato da Eurogamer, lo studio che negli ultimi sette anni ha lavorato al gioco della Suicide Squad avrebbe subito un taglio al personale: il team dedicato al controllo qualità (QA) è stato dimezzato, passando da 33 a 15 dipendenti. Un dipendente di Rocksteady racconta che di aver ricevuto la notifica di licenziamento nel bel mezzo del suo congedo di paternità.