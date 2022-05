Hitman 3 accoglie Ray Tracing, Nvidia DLSS e AMD FSR 1.0 con il nuovo aggiornamento

IO Interactive rilascerà il 24 maggio un nuovo aggiornamento per Hitman 3 per aggiungere il supporto al Ray Tracing, a Nvidia DLSS e AMD FSR 1.0. Lo sviluppatore ha rilasciato anche l'elenco completo dei requisiti minimi e consigliati per godere dei miglioramenti.

20 Maggio 2022

