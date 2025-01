Hermen Hulst abbandona la guida di PlayStation: Hideaki Nishino diventa l'unico CEO

Sony Interactive Entertainment annuncia un importante cambio al vertice con la nomina di Hideaki Nishino come nuovo Presidente e CEO, segnando un momento significativo nella storia dell'azienda che gestisce le proprietà intellettuali di PlayStation. Cambio di ruolo per Hermen Hulst.

Nominato co-CEO di PlayStation all'inizio dello scorso anno, Hermen Hulst ha guidato il colosso videoludico dopo il pensionamento di Jim Ryan. Il co-fondatore di Guerrilla Games (Killzone, Horizon) ha portato avanti la tanto criticata strategia inaugurata dall'amministrazione Ryan, continuando quindi a investire nella produzione di giochi live service.

Poche ore fa, Sony Interactive Entertainment (SIE) ha annunciato un nuovo cambio di rotta: Hulst abbandona il ruolo di co-CEO per passare alla guida della divisione Studio Business Group. Hideaki Nishino viene promosso a Presidente e CEO e diventa, così, l'unico capo di PlayStation.

Hideaki Nishino 'da solo' al timone di PlayStation

Fino a ieri, Hideaki Nishino coordinava tutte le operazioni di SIE al fianco di Hermen Hulst in qualità di co-CEO. Attraverso un comunicato ufficiale, Sony ha appena annunciato il cambio di ruolo di Hulst, la nuova nomina di Nishino a Presidente di PlayStation e un ulteriore cambiamento ai vertici che coinvolge altre figure chiave del gruppo giapponese.

La riorganizzazione, infatti, si estende anche al livello corporate di Sony Group Corporation, con Hiroki Totoki che lascerà la carica di Presidente di SIE per concentrarsi sul ruolo di Presidente e CEO del conglomerato. Anche Lin Tao, attuale SVP di Finance, Corporate Development and Strategy di SIE, si sposterà verso nuove responsabilità come CFO di Sony Group Corporation.

Hermen Hulst diventa CEO dello Studio Business Group, un ruolo che gli consente di supervisionare ancora lo sviluppo e la pubblicazione di giochi per le console PlayStation e per PC, così come continuerà a occuparsi di tutte le operazioni legate alle IP first-party di Sony.

Tornando a focalizzarci sul nuovo (e unico) 'boss' di PlayStation, Hideaki Nishino porta con sé una profonda esperienza nel settore tecnologico e, naturalmente, nella gestione delle piattaforme gaming. Nishino vanta una carriera ultra-ventennale in Sony iniziata nel 2000: il suo percorso all'interno dell'azienda lo ha visto ricoprire ruoli di crescente responsabilità, culminati con la posizione di CEO del Platform Business Group, dove ha guidato lo sviluppo tecnologico e la gestione delle relazioni con sviluppatori e publisher.

“Sono davvero onorato di prendere il timone di Sony Interactive Entertainment. Tecnologia e creatività sono due dei nostri maggiori punti di forza e continueremo a concentrarci sullo sviluppo di esperienze che offrono intrattenimento per tutti […]", dichiara Nishino. "Voglio ringraziare Hermen per la sua esperienza e la sua leadership mentre continua il suo ruolo di CEO di Studio Business Group. Sono profondamente grato alla comunità PlayStation e al suo continuo sostegno e sono molto entusiasta di ciò che ci riserva il futuro", conclude il dirigente.

Il passaggio di consegne è previsto per il 1° aprile 2025.