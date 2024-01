GTA VI: Hyundai ha realizzato una parodia del primo trailer con piloti e ingegneri del team Motorsport

Senza dubbio GTA VI è uno dei giochi più attesi dei prossimi anni e a testimoniarlo ci sono gli oltre 170 milioni di visualizzazioni del suo primo trailer. Per tali ragioni, Hyundai ha deciso di omaggiare il team di Rockstar con una parodia del filmato realizzata con il proprio team Motorsport, piloti inclusi: Grand Test Auto XXIV.

Si tratta di un filmato davvero esilarante nel quale vengono ricostruite alcune scene salienti del trailer, ma in un contesto decisamente diverso. Ad accompagnare il tutto c'è la colonna sonora di Tom Petty (Love is a Long Road) esattamente come nel trailer originale pubblicato da Rockstar.

Sfortunatamente, a differenza della nuova Kona N Line prevista per la primavera di quest'anno, l'attesa per GTA VI sarà decisamente più lunga. Per ora Rockstar ci ha rimandato a un generico 2025, il quale pare sia una data riservata esclusivamente ai giocatori console.

Come spiegato a più riprese da un ex sviluppatore di Rockstar, infatti, la software house posticiperebbe le uscite su PC per ottimizzare ulteriormente il gioco e integrare tecnologie riservate all'hardware più performante, una consuetudine che a quanto pare non verrà disattesa neanche questa volta.

"Grand Theft Auto VI continua i nostri sforzi per spingere i limiti di ciò che è possibile in esperienze open-world altamente coinvolgenti e basate sulla storia. Siamo entusiasti di poter condividere questa nuova visione con i giocatori di tutto il mondo" ha dichiarato Sam Houser di Rockstar al rilascio del primo trailer di GTA VI che vi lasciamo di seguito: