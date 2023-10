GTA VI avrà espansioni single-player? Non proprio: la campagna potrebbe essere a episodi

Secondo quanto riportato da Tez2, un utente di gtaforums che si è costruito una buona reputazione in merito alle anticipazioni sul free roaming di Rockstar, il nuovo Grand Theft Auto VI avrà anche delle espansioni per la campagna, rilasciate con la stessa frequenza di quelle online.

I veterani di GTA ricorderanno senza dubbio le espansioni di GTA IV accolte con grande favore, tanto che anche il sequel avrebbe dovuto ricevere nuovi contenuti per la campagna. Tuttavia, il successo inaspettato di GTA Online, spinse lo sviluppatore a modificare la sua roadmap e le risorse vennero spostate tutte sulla componente multiplayer del gioco. In sintesi, i contenuti per giocatore singolo non sono stati più ampliati.

Questa volta la software house pare abbia adottato un approccio diverso che consentirebbe di portare avanti ambedue le componenti senza particolari difficoltà. Secondo Tez2, al rilascio, il gioco avrà una campagna come di consueto, ma questa verrà sviluppata nel tempo con il rilascio di nuovi episodi che contestualmente espanderanno la mappa di gioco.

Il leaker sostiene che questa strategia sia stata scelta per mantenere vivo l'interesse sia verso la modalità per giocatore singolo che verso quella multiplayer e allo stesso tempo ridurre il "crunch" diluendo il lavoro nel tempo. Con "crunch" si intende una pratica che sottopone gli sviluppatori a un forte stress psicofisico con turni di 60, 80 o perfino 100 ore settimanali, il tutto naturalmente per rispettare scadenze e aspettative imposte dal publisher. Il primo episodio aggiuntivo, e quindi la prima espansione della mappa, dovrebbe arrivare uno o due anni in seguito al rilascio.

Come sempre, queste informazioni vanno prese con le dovute precauzioni. Al momento manca qualsiasi informazioni ufficiale da parte di Rockstar o del suo editore, Take-Two. Con il maxi leak di qualche mese fa abbiamo appreso che lo stato dello sviluppo è piuttosto avanzato, quindi potrebbe non mancare molto alle prime informazioni ufficiali.