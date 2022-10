Graviators: l'eSport incontra il retrogaming nell'indie di Couch in the Woods

Quattro ragazzi tedeschi scelgono di isolarsi nel cuore della Foresta Nera, portando con sé della attrezzatura elettronica e un divano. Sembra l'incipit di un romanzo, ma è la vera storia di Couch in the Woods Interactive, team che nel 2020 ha fondato il suo piccolo studio nella Schwarzwald per sviluppare il suo primo videogioco: Graviators. Parliamo di un curioso titolo che fonde gli elementi tipici dei multiplayer competitivi con il gameplay creativo dei party game.

Graviators arriverà su Steam nei primi mesi del 2023

"Abbiamo fuso l'eSport con la casualità e creato qualcosa che ci mancava nella nostra vita da studenti... un party game da divano per tutti e con un gancio speciale, che le persone hanno iniziato ad amare, giocando in modo competitivo anche senza essere abituate", così gli sviluppatori di Couch in the Woods descrivono Graviators, titolo di debutto della software house indipendente.

Nella modalità principale di Graviators (Vs Arena) i giocatori competono all'interno di un'arena 2D muovendosi dall'alto verso il basso a bordo di una piccola navicella: gli sfidanti si contenderanno il controllo di una palla con l'obiettivo di lanciarla nel buco nero situato nella metà campo avversaria. In Arena Planetaria gli obiettivi si trovano su ciascun lato dello schermo e l'arena è divisa da un buco nero che eserciterà la sua attrazione gravitazionale sulla palla per alterarne la traiettoria. In Pioggia di meteoriti, infine, il giocatore dovrà proteggere il suo pianeta da ondate di asteroidi.

Se avete notato delle somiglianze con Rocket League, non dovete sorprendervi. I ragazzi di Couch in the Woods Interactive hanno infatti paragonato Graviators al popolare titolo sportivo di Psyonix: "Se ti piace Rocket League, ma cerchi qualcosa di più casual e vuoi giocare con i tuoi amici novellini sul divano divertendoti moltissimo, Graviators è la scelta giusta per te!".

In Graviators sarà dunque possibile sfidare un amico tramite la modalità multigiocatore locale o mettersi alla prova contro l'IA. Nel comunicato di Couch in the Woods viene inoltre menzionata un'altra game mode in cui sarà possibile competere contro altre squadre online.

Lo stile visivo dell'indie richiama i più iconici esponenti del genere shoot 'em up, un gradito biglietto da visita con cui presentarsi ai giocatori più nostalgici. Troviamo però anche tanta modernità, con una vivace palette di colori al neon e un gameplay estremamente fluido e veloce.

Graviators debutterà su PC nei primi mesi del 2023. Al momento è possibile aggiungere il gioco di Couch in the Woods Interactive alla propria Lista dei desideri su Steam.