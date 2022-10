Sviluppato da Warner Bros. Games Montréal, Gotham Knights consente di giocare sia in single player sia in modalità cooperativa online per due giocatori e include i personaggi della Bat-famiglia: Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin. Il gioco è ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Gotham Knights: Batman è morto

La peculiarità dell'immaginario di questo nuovo prodotto riguarda il fatto che Batman è morto, e non può essere quindi interpretato da nessun giocatore. In una storia originale ambientata nell'universo DC di Batman, i giocatori dovranno risolvere i misteri che collegano i capitoli più oscuri della storia della città, cimentandosi in epici scontri con famigerati supercriminali come Mister Freeze, la mente ispiratrice dei crimini Harley Quinn, il colosso mutaforma Clayface e la misteriosa Corte dei Gufi, una società segreta composta dalle famiglie più ricche di Gotham City.

In Gotham Knights i giocatori pattugliano una Gotham City dinamica e interattiva sfruttando una varietà di abilità trasversali e mosse di combattimento, nonché l'iconica Batcycle. Man mano che Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin avanzeranno nel gioco, le loro abilità individuali si evolveranno, così come il loro arsenale si arricchirà di gadget ed equipaggiamento. Ciascun membro della famiglia Batman può sbloccare take-down e abilità speciali cooperative, come la possibilità di curare o potenziare i compagni di squadra. I giocatori potranno porre fine al crimine e dedicarsi all’esplorazione del mondo di gioco nella modalità cooperativa online indipendente per due giocatori. Chi ospita la sessione manterrà l'esperienza, il bottino e i progressi accumulati nella storia, e si potrà giocare sempre in modalità giocatore singolo o cooperativa, oppure scegliere di far partecipare un amico.

Dal 29 novembre arriverà anche la modalità Assalto Eroico, una nuova esperienza cooperativa che supporterà fino a quattro giocatori. Questa modalità, indipendente e separata dalla campagna principale, include un ambiente dedicato in stile arena con obiettivi specifici da completare e nemici da sconfiggere in ogni piano, per un totale di 30 piani intrisi di azione. Sarà gratuita per tutti i possessori del gioco originale.

In questi primi giorni dal lancio, inoltre, Gotham Knights ha fatto discutere per l'assenza di una modalità a 60 fps nelle versioni console. L'unico modo per giocare a questo frame rate è dotarsi della versione PC.

Gotham Knights: gli eroi giocabili

Gli eroi giocabili di Gotham Knights hanno storie e caratteristiche differenti: