Gli Esports si iscrivono all'Università di Bologna, a luglio si gioca a FIFA 20 e Assetto Corsa

Gli Esports sono ormai un fenomeno mondiale, con 443 milioni di tifosi nel mondo nel 2019 e un +11% quest'anno, per una previsione al 2022 (fonte Infront Esport trend) di oltre 770 milioni di utenti. Anche in Italia ci sono 1,2 milioni di persone che seguono gli eventi più volte a settimana.

Per questo l'Università di Bologna - prima tra gli Atenei italiani - presenta in collaborazione con il CUSB Centro Universitario Sportivo Bologna, il CUSB Esports Tournament, aperto a tutta la comunità universitaria: due le piattaforme di gioco, FIFA 20 e Assetto Corsa, per gli appassionati di calcio e di motori che tra qualificazioni, semifinali, finali trasmesse in streaming promettono alti tassi di coinvolgimento e adrenalina.

In questa nuova avventura, l'ateneo bolognese non è solo: il partner per il calcio è il Bologna Fc 1909, che "vestirà" i giocatori con le divise della squadra, offrirà ai vincitori la possibilità di passare una giornata a Casteldebole (quando sarà possibile) e di partecipare a una sessione di coaching; anche Ferrari, che si muove con successo già dallo scorso anno nel mondo Esports (ferrariesports.gg) e ha vinto il campionato piloti nella F1 Esports PRO Series 2019, supporta ufficialmente il progetto attraverso l'autorizzazione all'uso della vettura virtuale 488 GT3 su Assetto Corsa.

Le iscrizioni alle piattaforme digitali FIFA 20 e Assetto Corsa sono già aperte (bisogna essere tesserati CUSB e avere 18 anni) e saranno attive per 2 settimane sul sito dedicato esports.cusbologna.it, che riporterà informazioni e classifiche in real time: la settimana successiva sarà invece dedicata alle qualifiche e alle fasi finali di entrambi i giochi. Gli studenti e gli iscritti potranno partecipare da casa: è sufficiente possedere il gioco, console e PC e… prepararsi alla sfida!

Di seguito il calendario: