Microsoft ha annunciato l’arrivo di Xbox Cloud Gaming (Beta) nell’app Xbox per PC Windows 10 per gli iscritti al programma Xbox Insider abbonati a Xbox Game Pass Ultimate in 22 Paesi, Italia inclusa. Si tratta di un ulteriore passo nel percorso che metterà a disposizione di tutti i giocatori il cloud gaming.

Il cloud gaming arriva nell'app Xbox per PC

L’azienda ha inoltre svelato alcune nuove funzionalità che aiuteranno i giocatori a iniziare, tra cui informazioni facilmente accessibili sul controller e sulle condizioni del network, funzionalità social per rimanere in contatto con gli amici e la possibilità di invitare altre persone. L’obiettivo di questo lancio dedicato agli Insider Xbox è raccogliere ulteriori feedback dalla community per continuare a migliorare l’esperienza in attesa del lancio più ampio, sul quale verranno rilasciate maggiori informazioni in futuro.

Grazie a Xbox Cloud Gaming, i giocatori possono accedere a più di 100 titoli Xbox, anche con grafica avanzata, a prescindere dalle caratteristiche hardware del loro PC o computer portatile, per effetto del fatto che i calcoli vengono eseguiti sul cloud. Basta connettere un controller compatibile attraverso Bluetooth o porta USB, avviare l'app Xbox, cliccare sul pulsante "giochi cloud", selezionare il gioco e giocare. Non è necessario scaricare il gioco sulla memoria locale e quindi non si consuma spazio a disposizione.

Se non si è un membro del programma Insider ma si è comunque interessati a provare i giochi Xbox sul PC tramite browser Web o ad accedere ai giochi tramite smartphone o tablet, basta visitare xbox.com/cloudgaming per ulteriori informazioni sul servizio.