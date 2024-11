GeForce NOW Priority diventa Performance: prezzo invariato e tante novità

NVIDIA ha annunciato che l'attuale abbonamento Priority di GeForce NOW è stato rinominato in Performance, con streaming a 1440p, supporto all'ultrawide e la possibilità di salvare le impostazioni tra le sessioni. Introdotto un limite di 100 ore di gioco mensili per i nuovi abbonati a partire dal 1° gennaio 2025.

L'abbonamento Priority di GeForce NOW è stato rinominato in Performance e prevede diversi miglioramenti, ma senza novità per il prezzo che rimane quello già in vigore per il Priority.

NVIDIA ha annunciato che gli utenti di GeForce NOW Performance hanno accesso a una migliore esperienza di streaming con una risoluzione massima di 1440p, un aggiornamento rispetto alla precedente di 1080p. Non solo, sono supportate anche le risoluzioni ultrawide, precedentemente disponibili solo per gli utenti Ultimate.

Inoltre, gli utenti Performance possono salvare le impostazioni grafiche del gioco in tutte le sessioni di streaming, anche per le funzionalità NVIDIA RTX nei titoli supportati.

NVIDIA afferma che "mentre molti servizi di streaming hanno aumentato regolarmente le tariffe di abbonamento, GeForce NOW si è impegnata per mantenere le stesse tariffe", ma c'è un "però": dal 1° gennaio 2025, i nuovi utenti che si iscriveranno a Ultimate o Performance avranno un limite mensile di 100 ore di gioco.

"Questo permetterà a GeForce NOW di continuare a garantire qualità e velocità senza pari, con tempi di attesa ridotti o assenti per tutti utenti Ultimate e Performance, senza aumentare le tariffe di iscrizione. Questo cambiamento riguarderà meno del 6% degli utenti. Invece di aumentare i prezzi per tutti, l'introduzione di un limite massimo di ore di gioco mensili permetterà di mantenere i costi invariati nel prossimo futuro".

Per ringraziare gli utenti che finora hanno scelto GeForce NOW, NVIDIA garantisce che "tutti gli abbonamenti a pagamento attivi alla fine di quest'anno manterranno il tempo di gioco illimitato per un anno intero, fino al 1° gennaio 2026".

I giocatori possono provare i vantaggi dell'abbonamento a pagamento grazie al Day Pass. "I Day Pass Ultimate e Performance saranno scontati del 25% fino al 22 novembre 2024, offrendo agli utenti 24 ore per esplorare uno dei nostri abbonamenti premium", spiega NVIDIA.

Infine, gli utenti hanno l'opzione di applicare il valore dell'ultimo Day Pass acquistato a un abbonamento mensile, se si iscrivono entro 48 ore dalla scadenza del Day Pass.