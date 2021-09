Fornite pronto a tornare su iOS in Corea del Sud. Epic ci prova, ma per Apple non s'ha da fare

Alla fine del mese di agosto la Corea del Sud ha approvato un disegno di legge che vieta ai proprietari di una piattaforma di distribuzione di software di imporre i propri meccanismi e metodi di pagamento agli sviluppatori. In altre parole il disegno di legge impone a realtà come Apple e Google di consentire agli sviluppatori di usare altri metodi di pagamento per effettuare acquisti, senza doverli costringere ad usare il sistema proprietario di acquisti in-app.

Epic Games ha colto la palla al balzo e ha annnciato l'intenzione, in conformità con la nuova legge coreana, di tornare a rilasciare Fortnite in Corea del Sud su iOS, con la volontà di offrire all'utente la scelta su quale metodo di pagamento utilizzare: gli acquisti in-app di Apple oppure la strada dello store di Epic.

Epic has asked Apple to restore our Fortnite developer account. Epic intends to re-release Fortnite on iOS in Korea offering both Epic payment and Apple payment side-by-side in compliance with the new Korean law. — Fortnite (@FortniteGame) September 9, 2021

Piccolo passo indietro: Fortnite non è più disponibile sui dispositivi iOS da quando Apple lo ha rimosso dall'app store nell'agosto del 2020. La misura intrapresa da Apple è diretta conseguenza del fatto che Epic Games ha aggiunto un'opzione di pagamento diretto (senza passare dal meccanismo in-app e quindi sottraendosi alla logica del 30% di commissioni per Apple) in aperta violazione delle regole di App Store. E' da qui che ha preso il via la battaglia legale tra i due colossi, nella quale Epic chiede che Apple adotti un sistema più aperto, e per la quale ancora si attende una sentenza definitiva da parte del giudice che presiede il caso.

Apple ha già rilasciato una dichiarazione ufficiale commentando l'intenzione di Epic Games di ritornare su iOS in Corea del Sud:

"Come abbiamo sempre affermato, saremmo lieti del ritorno di Epic sull'App Store se accettassero di giocare secondo le stesse regole di tutti gli altri. Epic ha ammesso di aver violato il contratto e, al momento, non esiste una base legittima per il ripristino del loro account sviluppatore"

La Mela precisa che affinché sia possibile ripristinare l'account sviluppatore di Epic Games è necessario che vengano rispettate tutte le linee guida di revisione dell'App Store di Apple, cosa che Epic ha fino ad ora rifiutato di fare. Apple osserva inoltre che la legge coreana non è ancora entrata in vigore e anche se lo fosse ciò non imporrebbe alcun obbligo di ripristino di un account sviluppatore che è stato chiuso prima dell'approvazione di questa legge.