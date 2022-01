Final Fantasy XIV torna in vendita: era stato sospeso per i suoi troppi giocatori

Square Enix aveva bloccato le vendite di Final Fantasy XIV dopo che l'eccessivo successo dell'MMORPG ha messo in crisi i server, presi d'assalto da un numero troppo alto di giocatori. Adesso, ha annunciato che nel corso del mese di gennaio FF14 tornerà a essere disponibile anche per i nuovi giocatori, mentre una serie di misure dovrebbe aiutare a gestire meglio le fasi di congestione dei server.

Troppo successo per Final Fantasy XIV: server in crisi

Lo ha fatto sapere il direttore del progetto Naoki Yoshida con questo post in cui afferma che le vendite riprenderanno il 25 gennaio. Ma la decisione è reversibile, nel senso che potrebbero essere nuovamente bloccate nel caso in cui i server andassero ancora in crisi. Se qualche giorno dopo la riapertura delle vendite i server funzioneranno correttamente, inoltre, potrebbero essere concesse anche nuove free trial, ovvero l'opportunità di provare il gioco gratuitamente.

La crisi dei server ha portato a lunghe code all'accesso, con attese di molti minuti, e in certi casi di ore, per tutti coloro che volevano riprendere la propria avventura in FF14. Square Enix vuole provare a combattere questa situazione introducendo un nuovo data center in Oceania, rispetto agli 8 già dedicati all'MMORPG (3 in Nord America, 3 in Giappone e 2 in Europa). Mentre il trasferimento verso un data center diverso da quello scelto inizialmente normalmente ha un costo, in questo caso sarà gratuito per coloro che risiedono in Oceania.

Dal 26 gennaio, infatti, tornerà a essere attivo anche il servizio che consentirà di spostarsi tra i data center. Una futura patch 6.1x, inoltre, permetterà di spostarsi tra i diversi server contemplati all'interno di un data center. Infine, Square Enix ha pianificato un'espansione dei data center in Giappone, Europa e Nord America. Questo era già stato promesso, ma i piani di Square Enix hanno subito dei rallentamenti a causa della crisi internazionale nella produzione di nuovi componenti, che ha impedito l'acquisto di nuovi server come programmato.

Il Giappone riceverà un nuovo data center nel luglio 2022, mentre un'espansione della capacità dei server in Nord America e in Europa è prevista tra luglio e agosto. "Ancora una volta, desidero scusarmi per i ritardi nell'espansione dei server causati dalla carenza globale di semiconduttori", afferma Yoshida. "Il lavoro per rafforzare i server continuerà fino al 2023: stanzieremo molte risorse finanziarie e manodopera e al tempo stesso proveremo a garantire che i lavori di espansione non abbiano impatti negativi sull'esperienza di gioco". Il prossimo aggiornamento sulla situazione dei server di Final Fantasy XIV è previsto per il mese di febbraio.