Final Fantasy VII Rebirth: demo disponibile, esclusiva temporale e nuovo trailer di gameplay

La demo giocabile di Final Fantasy VII Rebirth è ora disponibile sul PlayStation Store, dando la possibilità di provare il seguito di Final Fantasy VII Remake prima di acquistarlo. La demo permette di giocare l'episodio di Nibelheim, mentre prima del rilascio della versione definitiva arriverà anche una parte dedicata a Junon.

Ci sono una serie di vantaggi se si gioca la demo. A partire da un Portafortuna moguri, un accessorio che aumenta la quantità di risorse estratte a un ritmo prestabilito, nel gioco completo. Ci sarà anche una selezione di oggetti utili per la sopravvivenza, come pozioni ed etere. Chi gioca questa parte nella demo, inoltre, potrà saltarla nel gioco completo.

Gli annunci su Final Fantasy VII Rebirth sono arrivati in occasione di uno State of Play monografico interamente dedicato al nuovo titolo di Square Enix, durante il quale è stato anche rivelato che Final Fantasy VII Rebirth sarà un'esclusiva temporale di PS5 per 3 mesi e non sarà disponibile su altri formati almeno fino al 29 maggio 2024. Questo potrebbe equivalere a dire che la versione PC di Rebirth arriverà prima del previsto, mentre nel caso di Final Fantasy VII Remake passò circa un anno e mezzo tra il rilascio su PS4 e su PC.

Infine, durante l'evento è stato mostrato anche un nuovo trailer di gameplay di circa 19 minuti che mostra la versione definitiva del gioco. Il trailer si concentra su come sono stati ricostruiti alcuni dei momenti più iconici del gioco originale, con apparizioni anche di Zack e Sephiroth. Final Fantasy 7 Rebirth è il secondo episodio del progetto che realizza il remake di Final Fantasy VII e le sue vicende iniziano subito dopo la fuga da Midgar. Sarà disponibile il 29 febbraio 2024 per PS5.

I nuovi FF7 rappresentano una completa rivisitazione, nel sistema di combattimento e nello stile grafico, ma anche per la trama. I giocatori dovranno esplorare un ampio mondo aperto, portando a compimento quest della storia principale e secondarie. Non mancheranno i chocobo, ancora una volta utilissimi come mezzi di trasporto, e le immancabili evocazioni, tratto distintivo del gioco originale.