Fallout: New Vegas è il gioco gratuito di questa settimana su Epic Games Store

Rilasciato nel 2010 (qui la nostra recensione), Fallout: New Vegas rimane uno dei capitoli più amati della saga di GdR ad ambientazione post-apocalittica. E ora si può riscattare gratuitamente su Epic Games Store, rientrando nella consueta rotazione di rilasci gratuiti dello store della software house dell'Unreal Engine.

Quella concessa gratuitamente è la Ultimate Edition, che normalmente ha un prezzo di 19,99 €. In un singolo pacchetto, la Ultimate Edition offre tutti i contenuti di Fallout: New Vegas tra cui gli add-on Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues e Lonesome Road. Inoltre, comprende le armi, le munizioni e i progetti delle espansioni più recenti: Courier's Stash e Gun Runners' Arsenal.

Sviluppato da Obsidian Entertainment, Fallout: New Vegas porta i giocatori in un vastissimo mondo di gioco che conta più di 200 location primarie. Il gioco è ambientato nel deserto del Mojave e un punto di riferimento è la capitale New Vegas, contrassegnata da putrescenza di zone radioattive e baracche in rovina, dove le autostrade solitarie sono attraversate da carovane selvagge con corpi di Bramino che si putrefaggono puzzando al sole di mezzogiorno. Ci sono mine, rovine, montagne, grotte, immense pianure, laghi asciutti, promontori rocciosi e canyon selvaggi, e tutto è liberamente esplorabile dal giocatore.

Un mondo affascinante che è rimasto impresso nei ricordi dei giocatori, all'interno di un'offerta ludica ancora oggi comunque molto valida, sebbene sia passato più di un decennio. Per riscattare Fallout New Vegas gratuitamente recatevi a questo indirizzo: c'è tempo fino all'1 giugno alle ore 17:00.