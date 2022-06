F1 Manager 2022: data di rilascio e nuovo trailer

F1 Manager 2022 è già stato annunciato come un titolo di genere gestionale rivolto agli appassionati di Formula 1. Affidato a Frontier Developments, uno studio esperto di gestionali (ma artefice anche di Elite Dangerous), F1 Manager 2022 uscirà il 30 agosto 2022. L'annuncio è accompagnato da un nuovo trailer del gioco.

F1 Manager 2022 comprenderà i piloti che attualmente militano in Formula 1, Formula 2 e Formula 3 e darà modo ai team principal virtuali di ingaggiare qualsiasi di questi piloti, se le finanze lo permettono. Lo stile di guida e il temperamento di ciascuno di loro verrà riprodotto realisticamente, in modo da garantire un'esperienza autentica dove le scelte del giocatore contano.

Sarà possibile seguire le gare attraverso le inquadrature a cui siamo abituati anche dalla TV, mentre i telecronisti saranno David Croft e l'ex pilota di F1 Karun Chandhok, esattamente come accade sull'emittente britannica di Sky Sports. Prima delle gare, il giocatore dovrà mettere a posto il team investendo sullo staff, sullo sviluppo dell'auto e delle varie parti e selezionando i piloti in modo tale da soddisfare gli sponsor.

Prima della gara, bisognerà decidere le strategie e stabilire quali mescole portare in pista. Dopo il semaforo verde, invece, il giocatore sarà chiamato a prendere decisioni sui cambi gomme in funzione del meteo e di tutto ciò che succederà in pista. Non mancherà la possibilità di impartire dagli ordini via radio in tempo reale ai due piloti.

Oltre che su PC, F1 Manager 2022 è previsto per le Xbox e le PlayStation.