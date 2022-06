Euro Truck Simulator 2: a causa del conflitto, annullato il DLC ambientato in Russia

SCS Soft ha comunicato nelle scorse ore che l’atteso DLC, Heart of Russia, non verrà rilasciato a causa del conflitto scoppiato tra Russia e Ucraina. Secondo lo sviluppatore, il gioco rischierebbe di essere giudicato a favore o tollerante verso la sofferenza che sta colpendo migliaia di famiglie.

“Eravamo assolutamente sicuri che la nostra comunità, specialmente quella in Russia, lo avrebbero davvero apprezzato. Poi, all'improvviso, il mondo intero è stato scosso dalla notizia che l'Ucraina era stata invasa dalla Russia. Eravamo sotto shock” ha condiviso lo sviluppatore in un post sul proprio blog.

Come riporta lo stesso sviluppatore, alla luce anche degli avvenimenti sopracitati, in molti si sono chiesti a che punto fossero i lavori sul nuovo DLC e quale sarebbe stato il suo destino. Dopo molti interrogativi sollevatisi tra i diversi membri del team, sembra che la decisione maggiormente condivisa sia stata quella di bloccarne il rilascio, almeno per il momento.

“Quando sviluppiamo i nostri giochi cerchiamo di essere il più apolitici possibile, cercando di fare in modo da proteggere la community dei videogiocatori dalle controversie quotidiane” scrive SCS nel post, sottolineando quale sia lo scopo del titolo: lasciare che i giocatori si connettano e possano virtualmente visitare alcune delle mete più belle dell’intero globo in totale serenità.

SCS ha già dimostrato il proprio sostegno al popolo ucraino attraverso il DLC Ukranian Paint Jobs Set, un contenuto i cui proventi vengono destinati completamente al sostegno umanitario in Ucraina. Lo sviluppatore sottolinea che il pacchetto è già stato acquistato da 85.000 giocatori generando un consistente aiuto alle famiglie su cui si abbattono le maggiori difficoltà causate dal conflitto.

“Crediamo fermamente che ci sia speranza per l’orgoglioso popolo ucraino di prevalere e che la sofferenza finisca per tutti. L’ingiustizia non può e non deve vincere. E, quando arriverà il momento per l’Ucraina di ricostruire e guarire, allora cercheremo di trovare un modo per il nostro DLC Heart of Russia di svolgere qualsiasi ruolo possibile in quel processo di guarigione, per tutti”.

In conclusione, il DLC non è stato cancellato, e stando al contenuto del post sembra che la nuova espansione abbia quasi concluso la fase di sviluppo e con risultati piuttosto convincenti. Ragioni per cui potrebbe arrivare semplicemente in circostanze più opportune.