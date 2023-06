Diablo IV: su PC serve una scheda video da 16 GB per eguagliare PS5, lo dimostra Digital Foundry

L'argomento della memoria RAM per le schede video è ancora attuale e pare che Diablo IV sia l'ennesimo gioco ad alzare l'asticella per i giocatori PC. Seppur ben ottimizzato in linea generale, l'opera di Blizzard richiede ben 16 GB di memoria video per eguagliare le prestazioni ottenibili su PS5 come emerge dalla prova di Digital Foundry.

Il problema sorge quando si sceglie di impostare le texture su qualità "ultra" che secondo i requisiti condivisi dalla software house richiedono almeno 32 GB di memoria di sistema. In realtà i test hanno evidenziato che anche 16 GB di RAM sono sufficienti per raggiungere la massima qualità delle texture, il problema risiede piuttosto nella memoria video.

In particolare, l'impostazione più alta delle texture impegna oltre 15 GB di memoria video, senza che DLSS o FSR possano in qualche modo mitigare la richiesta. A rafforzare i risultati ottenuti dal DF ci hanno pensato i colleghi di Computer Base che nella sua prova ha dimostrato come una NVIDIA GeForce RTX 4070 ceda il passo a una Radeon RX 6800 XT pur essendo sostanzialmente equiparabile a quest'ultima in termini di performance.

Il tutto, chiaramente, fa riferimento alla risoluzione di 4K, ovvero quella a cui il gioco è stato impostato sulla console di casa Sony – naturalmente lo stesso vale per Xbox Series X. Certo, si potrebbe optare per un compromesso in termini di qualità delle texture, ma i test condotti da Digital Foundry dimostrano che la differenza tra i preset "alto" e "ultra" è decisamente marcata.

Cosa emerge da questa analisi quindi? Semplicemente che, ancora una volta, i giocatori PC si ritrovano penalizzati in termini di ottimizzazione, seppur Diablo IV rimanga uno dei lavori svolti meglio dell'ultimo periodo per questa piattaforma. Molto probabilmente la situazione andrà a migliorare con gli aggiornamenti, soprattutto in considerazione del fatto che il gioco dovrebbe ricevere un supporto pluriennale.

Diablo IV, inoltre, rappresenta il primo titolo della fortunata serie a essere rilasciato contemporaneamente su PC e console. Tuttavia, non possiamo negare che vedere un titolo che da oltre 25 anni rappresenta un caposaldo per i giocatori PC, trascuri proprio la piattaforma che gli ha donato la fama di cui gode oggi. Non rimane, quindi, che attendere una risposta di Blizzard in merito e sperare che nel prossimo futuro venga offerta un'esperienza di gioco ottimale anche per i giocatori su PC.