Diablo IV: Le Forche Caudine arriveranno il 5 marzo. La sfida è aperta!

Durante la "chiacchierata intorno al fuoco" tenutasi ieri, gli sviluppatori di Diablo IV hanno fornito numerosi dettagli sull'aggiornamento mid-season della Stagione dei Costrutti che introdurrà le Forche Caudine. Si tratta di una nuova attività stagionale aperta esclusivamente ai giocatori che hanno ottenuto l'accesso al Livello del Mondo IV.

Le Forche Caudine rappresentano una spedizione fissa non lineare che si resetterà ogni martedì alle 17.00 per poi riprendere alle 19.15. Si tratta di una serie di prove che assegneranno un punteggio e metteranno i giocatori della stessa classe l'uno contro l'altro in una competizione senza freni.

I giocatori potranno ottenere le "Prove di Potenza" uccidendo demoni, aprendo forzieri e completando eventi. I Pilastri sono sparsi in tutte le Forche Caudine e possono aumentare il numero di Prove guadagnate dalle uccisioni di ogni mostro.

Il punteggio finale di ogni settimana servirà a guadagnare i Sigilli, che serviranno per essere inseriti nelle classifiche. Esistono quattro gradi da guadagnare: Sigillo del Sanguinolento, Sigillo del Risoluto, Sigillo del Tenace e Sigillo del Meritevole. Ogni settimana i giocatori otterranno Casse delle Prove che garantiscono un oggetto leggendario ancestrale.

Gli oggetti aumentano di grado in base alla cassa ottenuta. Inutile dire che ottenere il Sigillo del Meritevole darà l'accesso ai tesori più ambiti. Ma non è tutto: le classifiche sono divise per classe, dimensione del gruppo, modalità normale e hardcore.

Chi si posizionerà tra i primi 100 di una qualsiasi classifica otterrà un trofeo cavalcatura Cimiero del Conquistatore. Chi riuscirà a raggiungere la cima tra le prime dieci posizioni potrà vedere il proprio nome e quello del personaggio inciso nella Sala degli Antichi.

Come premesso, l'accesso alle Forche Caudine richiede lo sblocco del Livello del Mondo IV e bisognerà recarsi al porto sud-occidentale di Gea Kul. Per ulteriori informazioni in merito all'aggiornamento vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata sul sito ufficiale del gioco.