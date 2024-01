Diablo IV: Blizzard rivela i dettagli della Stagione 3, prevista per il 23 gennaio

Il 23 gennaio sarà un giorno particolare per tutti i giocatori di Diablo IV visto che, alle ore 19:00, partirà la Stagione 3, conosciuta come Stagione dei Costrutti. Blizzard ne rivela adesso tutte le caratteristiche, tra cui un compagno robotico, il Costrutto Siniscalco, e le classifiche settimanali sotto forma di Forche Caudine.

Un'antica tecnologia nota come il Telaio sarà al centro della nuova stagione. Creata da Zoltun Kulle e Ayuzhan di Caldeum, il Telaio è stato usurpato da Malphas, il principe demone della discordia. I giocatori dovranno fare squadra con il vecchio compagno di Zoltun, Ayuzhan, in questa nuova serie di missioni e sconfiggere Malphas e i suoi costrutti letali. Fra gli altri contenuti della stagione, sarà possibile visitare il Vestibolo, un nuovo centro cittadino al di sotto del Kehjistan, che servirà come base operativa della lotta contro i costrutti.

I giocatori, inoltre, potranno ottenere il loro Costrutto Siniscalco personale durante la serie di missioni stagionale: combatterà al loro fianco e potrà essere personalizzato per adattarsi allo stile di gioco dei giocatori. Si potranno utilizzare Pietre di Controllo e Pietre di Regolazione recuperate dalle cripte per potenziare il Siniscalco. Le Pietre di Controllo determinano la tipologia di attacchi effettuata dal Siniscalco, mentre le Pietre di Controllo ne aumentano le capacità e le utilità.

Le cripte sono un nuovo tipo di spedizione ricolmo di svariati pericoli elementali e una nuova famiglia di mostri, i costrutti. Al Livello del Mondo III, si sbloccheranno le Cripte dell'Incubo. All'ingresso in una cripta, sarà possibile convertire le Perle della Protezione per farsi benedire dalla Protezione di Zoltun, una speciale benedizione cumulabile che permette di ottenere ricchezze maggiori sepolte nelle cripte. Gli accumuli si ridurranno ogni volta che i giocatori saranno vittima delle trappole nelle cripte. Scambiandole con accumuli di Protezione di Zoltun, inoltre, le Perle della Protezione aumentano il rischio, ma anche le ricompense ottenute in caso di successo. Inoltre, si potranno ottenere Perle della Protezione distruggendo costrutti élite durante le Scosse Arcane nel mondo esterno.

Subito dopo l'inizio della Stagione dei Costrutti arriveranno anche le Forche Caudine, ovvero delle spedizioni a rotazione settimanale in cui si potrà gareggiare per il punteggio migliore nelle classifiche. I migliori punteggi settimanali saranno immortalati per sempre nella Sala degli Antichi, ma su questa modalità di gioco Blizzard rivelerà maggiori dettagli in un aggiornamento futuro. Anche se la community non ha preso molto bene il fatto che le Forche Caudine non saranno subito disponibili all'inizio della stagione, è molto interessante il fatto che queste saranno suddivise per classe e, a differenza di tutte le altre spedizioni, non sono generate randomicamente ma sono esattamente uguali per tutti.

Con la nuova stagione, poi, la Marea infernale sarà sempre presente, tranne che per una pausa di 5 minuti all'ora. E, ancora, i giocatori PC potranno usare i tasti WASD per muovere i loro personaggi. Sarà disponibile anche una scheda del Forziere aggiuntiva e non mancheranno miglioramenti per la riassegnazione dell'Albero Abilità, all'interfaccia utente per lo scambio di oro, ai tassi di ottenimento dei materiali necessari all'evocazione della Bestia nel Ghiaccio e altro ancora.

Per maggiori informazioni è disponibile il blog post dedicato.