Dead Rising Deluxe Remaster: il grande ritorno alle origini di Frank West

Completamente a sorpresa, Capcom ha annuncio la rimasterizzazione del suo famoso action a tema zombi: Dead Rising. La versione completamente rinnovata, che prende il nome di Dead Rising Deluxe Remaster, arriverà sulle "piattaforme di nuova generazione", ma manca ancora una data di lancio.

Per chi non lo conoscesse, Dead Rising è stato uno dei titoli più apprezzati del 2006 e dell'intera settima generazione di console. Si tratta di un gioco fortemente influenzato da George A. Romero e dal suo cult Zombi (Dawn of the Dead) dal quale vengono ripresi numerosi elementi.

All'interno del gioco vestiremo i panni di Frank West, un noto fotoreporter a cui sono stati concessi tre giorni per indagare sul Willamette Parkview Mall, un vasto supermercato invaso dagli zombie che sembra uscito direttamente dal film di Romero. Una volta all'interno, West si troverà a indagare su diversi misteri, tuttavia non è di certo la trama che ha elevato il gioco a un cult per il genere.

In sintesi, il primo Dead Rising consente di utilizzare praticamente qualsiasi oggetto recuperato all'interno del supermercato come arma. Non mancano le bocche da fuoco, ma è indubbiamente la creazione di armi bianche piuttosto improbabili ad aver reso celebre il franchise.

Al momento, sulla nuova edizione non vi è molto da dire. In realtà non è neanche chiaro quali siano le piattaforme per le quali sarà rilasciata: PS5, Xbox Series X|S e PC appaiono quasi una certezza, ma Capcom non si è ancora espressa in proposito.

Non sappiamo neanche quali siano i miglioramenti apportati alla nuova versione. Dead Rising ha già ricevuto una rimasterizzazione nel 2016 e non è chiaro se si tratti semplicemente di un ulteriore aggiornamento o di un vero e poprio remake nello stile di Resident Evil, anche se a giudicare dal trailer non sembra essere questo il caso.

Ad ogni modo, il publisher suggerisce di rimanere sintonizzati per ulteriori informazioni. L'ultimo capitolo della saga risale al dicembre 2016, Dead Rising 4: che Capcom abbia deciso di riprendere il franchise e stia preparando i giocatori a un nuovo capitolo?