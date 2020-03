Da fine mese Samsung sospende il servizio PlayGalaxy Link

Con il debutto dei primi smartphone della famiglia Note 10, avvenuto lo scorso mese di agosto, Samsung ha annunciato il servizio PlayGalaxy Link. Il suo scopo era quello di permettere ai possessori di questi smartphone,e in futuro di altri smartphone Samsung compatibili, di poter giocare alla propria libreria di titoli per PC direttamente dal proprio telefono.

Il sistema quindi manda in streaming la propria libreria di titoli PC direttamente sullo smartphone, così da permettere un'esperienza di gioco diversa in ambienti della casa che non siano quelli nei quali si trova il proprio PC.

Per poter operare correttamente il servizio richiedeva la presenza di un PC con sistema operativo Windows 10, dotato come minimo di processore Inrtel Core i5, 8 Gbytes di memoria di sistema e scheda video NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX550 o superiori.

PlayGalaxy Link, così comunica Samsung, verrà terminato dal prossimo 27 marzo 2020: attualmente in fase di beta, questo servizio non ha evidentemente raccolto sufficiente interesse per poter essere continuato il lavoro di sviluppo e supporto. Del resto la compatibilità con una sola famiglia di smartphone, quella Note 10, pare sulla carta essere troppo poco.

Durante la presentazione dei nuovi modelli Galaxy S20 e Galaxy Z Flip, inoltre, Samsung ha annunciato una partnership con Microsoft per fornire in bundle il servizio xCloud dell'azienda americana nel momento in cui questo verrà reso disponibile.