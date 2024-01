Da Atari e MyArcade una nuova console portatile per gli appassionati di retrogaming

Atari farà un altro tentativo per riportare nella modernità i suoi grandi classici del passato. Insieme a MyArcade, infatti, sta lavorando su una nuova console portatile con schermo da 7 pollici costruita intorno alle esigenze degli appassionati di retrogaming. Si chiamerà Game Station Portable e offrirà vari metodi di interfacciamento come le levette, la croce direzionale, la trackball e il tastierino numerico, per consentire di giocare indimenticabili classici del passato come Pong.

Game Station Portable era già presente al CES di Las Vegas in versione utilizzabile. Secondo le prime informazioni arriverà sul mercato nella seconda metà dell'anno (tra settembre e ottobre) e costerà 149 dollari. Oltre 200 giochi del passato saranno compatibili con Game Station Portable.

Non è la prima volta che Atari prova a lanciare una console dedicata al passato. My Arcade Atari Pocket Player Pro, infatti, è simile al nuovo progetto, anche se con schermo da soli 2,75 pollici e meno giochi, circa 100. Tuttavia, ha anche un prezzo molto più contenuto (intorno ai 40 dollari).

Game Station Portable, invece, garantirà più versatilità con i suoi tanti metodi di interfacciamento. Atari assocerà dei LED ai vari pulsanti, in modo da guidare i giocatori verso le opzioni di interfacciamento più congeniali in base al gioco. La console portatile viene fornita con una base, per poterla mantenere in posizione verticale, e comprende due porte USB-C.

MyArcade è un'azienda specializzata nel retrogaming, che ha già introdotto sul mercato vari tipi di sistemi di gioco dedicati al passato del gaming, alcuni dei quali in formato coin-op oltre che handheld. Ha già lavorato insieme ad Atari rilasciando giochi e dispositivi che si rifanno al passato dell'azienda.