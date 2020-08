Cosa c'è nel chip cuore della console Microsoft Xbox Series X

In occasione della conferenza HotChips 2020, che si sta tenendo in questi gironi rigorosamente in formato online, Microsoft ha fornito alcune informazioni tecniche sul SoC proprietario che verrà utilizzato all'interno delle proprie console di prossima generazione. Parliamo ovviamente della famiglia Xbox Series X, nota anche con il nome in codice di Project Scarlett. Cuore di questo chip semi-custom sono due architetture AMD: la prima quella Zen 2 per la componente CPU, la seconda quella RDNA2 per la componente GPU.

La costruzione di questo chip prevede tecnologia produttiva a 7 nanometri, con fabbricazione delegata alla taiwanese TSMC con processo N7 Enhanced. La superficie complessiva del chip è di 360,4 millimetri quadrati, per un totale di 15,3 miliardi di transistor che lo compongono. Il package è di tipo BGA, Ball Grid Array, con dimensioni di 52,5x52,5 millimetri.

All'interno del chip trovano posto una componente GPU formata da 28 dual compute units, per un totale quindi di 56 compute units: due della dual compute units sono però disabilitate così da incrementare le prese produttive del chip, per un totale di 52 compute units a disposizione. La GPU sarà dotata di supporto alle tecniche di Ray Tracing, caratteristica che del resto era già stata indicata da AMD con riferimento alle schede Radeon basate su architettura RDNA2.

Per la componente CPU Microsoft indica una frequenza di clock di 3,8GHz, valore che scende a 3,6GHz servendosi del SMT (Symmetric Multi Threading). I core sono 8, raggruppati in due cluster quad core ciascuno abbinato a una cache condivisa L3 da 4MB e con cache L2 da 512Kbytes specifica per ciascuno dei core. La memoria di sistema vede l'impiego di moduli GDDR6 da 14Gbps, abbinati ad un bus da 320bit di ampiezza per una bandwidth massima complessiva di 560GB/s condivisa tra CPU e GPU e un quantitativo di 16GB.

Vedremo al debutto questa console di nuova generazione nel corso della fine del 2020; nel frattempo AMD renderà disponibili anche le prime schede video della famiglia Radeon basate sulla nuova architettura RDNA2, con supporto al Ray Tracing.