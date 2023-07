Condannato a tre anni di servizi socialmente utili il giocatore di Rainbow Six Siege che ha 'swattato' Ubisoft

Nel 2020 ha fatto discutere la notizia di un giocatore di Rainbow Six Siege che aveva "swattato" gli uffici di Ubisoft Montreal attraverso una telefonata in cui simulava un'emergenza. Ad alcuni anni dalla denuncia dell'editore, il ragazzo è stato condannato dal tribunale e dovrà scontare, tra l'altro, tre anni di lavori socialmente utili.

Tre anni fa, in piena pandemia, Yanni Ouahioune effettuò una telefonata alla polizia canadese dichiarando che negli uffici di Ubisoft Montreal un gruppo di persone erano tenute in ostaggio. La chiamata fece scattare immediatamente l'intervento delle forze armate che circondarono l'edificio e fecero irruzione nei locali dello sviluppatore.

Il motivo? Il giocatore faceva uso di cheat e fu bannato più volte da Ubisoft dopo aver speso, a detta sua, oltre 1500 dollari in cosmetici. La telefonata fu fatta attraverso un server russo per nascondere la propria identità, ma chiaramente con scarso successo. Naturalmente, appurata l'identità del ragazzo, la società sporse immediatamente denuncia.

A tre anni di distanza, Ouahioune ha ricevuto la condanna: l'uomo dovrà sottoporsi a un trattamento sanitario per l'igiene mentale, seguire un corso di formazione e svolgere lavori socialmente utili per i prossimi tre anni, oltre a risarcire le vittime. Tra queste ultime non ci sarebbero solo i dipendenti di Ubisoft, ma pare che il ventiduenne abbia preso parte a un attacco DDoS contro un ufficio governativo francese e abbia più volte minacciato gli sviluppatori di Minecraft.

"In questo processo ci siamo impegnati a rappresentare gli interessi dei nostri dipendenti che hanno subito le conseguenze di questa falsa emergenza sul sequestro di ostaggi all'interno dello studio di Montreal. Era importante per noi denunciare questo incidente violento e inaccettabile. Per rispetto verso i dipendenti che sono stati colpiti da questo episodio, non commenteremo ulteriormente" ha dichiarato Magali Valence al The Montreal Gazette.