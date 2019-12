Command & Conquer Remastered: EA perde le registrazioni di EVA e decide di rifarle

Lo scorso anno, Electronic Arts ha annunciato i remaster in alta definizione di Command & Conquer, Red Alert e relative espansioni, sviluppati in collaborazione Petroglyph Games.

Durante la fase di produzione, EA avrebbe cercato le vecchie registrazioni di EVA, senza tuttavia riuscire a trovarle. Cosa fare dunque? Semplice, rieffettuare quelle stesse registrazioni con la voce originale dell’IA di Command & Conquer. Il risultato finale è a dir poco sorprendente.

C&C: 24 anni dopo, Kia Huntzinger torna a interpretare EVA

Dietro la memorabile voce di EVA (Electronic Video Agent) si cela Kia Huntzinger, ex-impiegata di Westwood Studios - creatori della serie Command & Conquer - che aveva prestato la sua voce alla pseudo-IA. Sono passati circa 24 anni dall’uscita del primo C&C e, dunque, dall’iconica performance della Huntzinger, ciononostante la sua reinterpretazione di EVA è pressoché identica a quella originale.

Soddisfatta del risultato, Electronic Arts ha diffuso un video delle nuove registrazioni di EVA, in cui la performance originale di Kia Huntzinger viene confrontata con quella più recente. Le battute che vengono ripetute nel video provengono infatti dal voice capture del 2019.

Il risultato è effettivamente spiazzante: la Huntzinger è riuscita a replicare alla perfezione il timbro e l’intonazione della EVA del 1995, avvicinando ulteriormente il futuro Command & Conquer Remaster alla sua controparte originale.

Ricordiamo, come anticipatovi poco fa, che le versioni rimasterizzate di Command & Conquer e Command & Conquer Red Alert sono attualmente in sviluppo presso Petroglyph Games, team formato da alcuni veterani dell’ormai defunta Westwood Studios - fallita nel 2003. Gli sviluppatori stanno ricreando le visuali originali dei primi C&C aggiungendo una massiccia dose di dettagli ai primi modelli, il tutto per offrirci una fedele remaster in 4K. Anche la storica soundtrack composta da Frank Klepacki verrà rimasterizzata.