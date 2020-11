CoD Mobile è un successo, ma è solo l'inizio: Activision porterà altri giochi su smartphone

Quello di Call of Duty Mobile può essere definito uno degli esperimenti di maggior successo di Activision Blizzard. Il colosso americano, in collaborazione con la cinese Tencent Games, ha sfornato uno dei titoli più giocati di sempre su smartphone e tablet: solo due settimane fa, il COD 'tascabile' ha superato la soglia dei 300 milioni di download. Visti i risultati, il publisher sta prendendo in considerazione la possibilità di portare altri franchise sulle piattaforme mobile.

Activision porterà (quasi) tutti i suoi franchise su mobile?



Nei grandi piani di Activision Blizzard c'è e ci sarà il sempre più redditizio mercato mobile. Lo ha confermato Daniel Alegre, COO della compagnia, che ha rilasciato interessanti dichiarazioni durante un incontro con gli investitori. Stando alle parole di Alegre, gran parte delle proprietà intellettuali di Activision avranno la propria versione mobile, come già avvenuto per Call of Duty e come avverrà prossimamente per Diablo.

"Questa è in assoluto la nostra più grande opportunità e stiamo investendo in maniera significativa per sfruttarla al meglio portando tutti i nostri franchise su mobile. Questo è molto importante per noi", ha spiegato Alegre in occasione del suddetto meeting.

Ricordiamo che Activision Blizzard possiede anche King Digital, sviluppatore del popolare Candy Crush Saga - l'operazione d'acquisizione, risalente al novembre 2015, è costata ben 5,9 miliardi di dollari. Con i titoli di King e il già citato Call of Duty Mobile, il publisher ha ricavato circa 661 milioni di dollari nel periodo compreso tra luglio e settembre 2020.

Le prossime release indirizzate al mercato mobile rispondono ai nomi di Crash: On The Run e Diablo Immortal. Il primo è un platform ispirato all'iconico franchise di Crash Bandicoot, in sviluppo presso la stessa King. Immortal è invece un vero e proprio spin-off del celebre dungeon crawler di Blizzard, annunciato ormai due anni fa e ancora sprovvisto di una data di lancio.

I franchise di Activision Blizzard sono piuttosto numerosi, ma quali sarebbero i più quotati per una conversione mobile? Difficilmente riusciamo a immaginare uno Starcraft su smartphone o tablet, né uno sparatutto come Overwatch. Il draghetto Spyro potrebbe seguire le orme di Crash in un eventuale spin-off, mentre possiamo incrociare le dita per un nuovo gioco della serie Tony Hawk.