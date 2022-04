Call of Duty, stretta contro bari: l'anti-cheat RICOCHET li rende ciechi

Activision ha annunciato l'implementazione del sistema anti-cheat a livello driver su PC, parte della soluzione ribattezzata RICOCHET, su Call of Duty: Vanguard. "Quest'aggiornamento globale racchiude tutti i miglioramenti apportati al driver fin da quando è stato reso disponibile per Warzone e nuovi aggiornamenti al sistema anti-cheat in arrivo ora su Vanguard".

Le novità implementate saranno esaminate e applicate in seguito al driver per Warzone "in modo da rendere disponibili i driver anti-cheat in entrambi i giochi", fanno sapere dalla software house. I provvedimenti avranno inoltre riflesso sulle classifiche di ciascun titolo. "In pratica, chi viene sospeso per aver utilizzato trucchi sarà eliminato dalla classifica".

Tra le contromisure adottate per rovinare la vita a chi fa uso di trucchi spicca il "Cloaking". In pratica, i cheater non vedranno i giocatori nemici nel mondo di gioco. "Personaggi, proiettili e perfino gli effetti sonori generati dai giocatori corretti non saranno rilevabili dai giocatori che usano trucchi. I giocatori corretti, invece, potranno vedere quelli scorretti e colpiti dal Cloaking (di solito girano in tondo cercando di capire chi gli sta sparando) e attaccarli".

Prosegue inoltre il blocco di massa degli account beccati a barare. "In un precedente aggiornamento abbiamo annunciato la chiusura in massa di oltre 90.000 account. Dopo quell'aggiornamento abbiamo bloccato più di 54.000 account. Anche se non li annunciamo in tempo reale, i ban vengono effettuati quotidianamente e in massa".

"I cheater lavorano per aggirare ogni nostra contromisura. È per questo che invitiamo i giocatori a continuare a utilizzare gli strumenti di segnalazione in gioco. Se vedete qualcuno che fa uso di trucchi, segnalatelo. Queste informazioni sono fondamentali per realizzare nuovi aggiornamenti nella nostra lotta al gioco scorretto", conclude Activision.