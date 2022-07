Blizzard acquisisce lo studio Proletariat per migliorare World of Warcraft

Questa mattina Blizzard Entertainment ha annunciato l'acquisizione di Proletariat, studio di sviluppo con sede a Boston specializzato nella produzione di titoli multigiocatore.

Come si legge nel comunicato stampa, gli sviluppatori di Proletariat stanno già affiancando il team di World of Warcraft con l'obiettivo di migliorare ulteriormente il popolare MMORPG. La software house sarà completamente integrata in Actrivision Blizzard nei prossimi mesi e, oltre a curare i prossimi contenuti di Warcraft, realizzerà "nuove esperienze di gioco tripla-A".

Proletariat: un team di veterani per il futuro di World of Warcraft

"Nei prossimi due anni abbiamo in programma di assumere centinaia dei migliori sviluppatori per soddisfare le esigenze dei nostri giocatori di World of Warcraft", ha dichiarato Bobby Kotick, Chief Executive Officer di Activision Blizzard. "Lo straordinario team di Proletariat sarà una componente chiave dei nostri sforzi di acquisizione di talenti".

Fondata nel 2012, Proletariat è costituita da veterani del settore gaming, con nomi provenienti da Insomniac Games, Harmonix e Turbine. L'acquisizione da parte di Blizzard Entertainment non è stata casuale: la software house di Boston ha infatti una profonda esperienza nella produzione di MMORPG - nel team troviamo ex designer di Asheron's Call, Lord of the Rings Online e Dungeons & Dragons Online. L'ultima grande pubblicazione di Proletariat risponde al nome di Spellbreak, originale action multiplayer acclamato dalla critica.

Da maggio Proletariat sta collaborando con il team di Blizzard dedicato a World of Warcraft, ma l'integrazione della software house in Blizzard Entertainment verrà completata solo nei prossimi mesi. "Siamo orgogliosi di collaborare con Proletariat mentre espandiamo ulteriormente il nostro team di sviluppo e ci prepariamo ad accogliere sempre più giocatori nell'universo di Warcraft", ha dichiarato John Hight, direttore generale del franchise di Warcraft.

"Siamo incredibilmente entusiasti di unirci a Blizzard Entertainment", ha dichiarato Seth Sivak, cofondatore e CEO di Proletariat. "Il nostro team ha sempre cercato di mettere i giocatori al primo posto e, lavorando con il team di World of Warcraft, abbiamo capito che siamo completamente allineati nell'impegno verso l'innovazione, la qualità, l'investimento nei nostri talenti, la comunicazione autentica e la rappresentazione, sia dentro che fuori dai giochi che realizziamo".