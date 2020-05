BioShock, XCOM e Borderlands: tre saghe memorabili arrivano su Nintendo Switch

BioShock: The Collection, XCOM 2 Collection e Borderlands Legendary Collection sono ora disponibili ora su Nintendo Switch. Si tratta in tutti e tre i casi di pacchetti completi comprensivi di tutti gli episodi e di tutti i contenuti rilasciati sulle altre piattaforme. Un importante rilascio cumulativo per 2K Games sulla console ibrida di Nintendo, con tre fra le saghe più amate dagli appassionati.

BioShock: The Collection comprende BioShock Remastered e i suoi contenuti aggiuntivi, ovvero il "Museo dei concetti orfani", una galleria guidata di concetti di sviluppo scartati o rielaborati dalla realizzazione di BioShock; "Stanze delle sfide", una serie di aree che mettono alla prova le capacità di risoluzione dei puzzle e di combattimento del giocatore; il commento del regista legato a oggetti da collezione che sbloccano 10 episodi di "Imagining BioShock" con i creatori della serie originale Ken Levine e Shawn Robertson. Ma anche BioShock 2 Remastered con la campagna aggiuntiva "Minerva's Den" e i guanti da combattimento di "The Protector Trials". E, infine, BioShock Infinite: The Complete Edition con la campagna in due parti "BioShock Infinite: Burial at Sea", con Rapture appena prima della sua disastrosa caduta, le sfide di combattimento "Clash in the Clouds", e il "Columbia's Finest Pack" e il "Early Bird Special Pack". Il gioco fisico contiene una cartuccia da 16 GB che include gli atti di apertura di BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered e BioShock Infinite: L'edizione completa. Per i contenuti del gioco successivi è richiesto un download di 30GB. Tutto questo per circa 50 Euro.

Per quanto riguarda XCOM 2 Collection, invece, troviamo il gioco originale, quattro pacchetti DLC tra cui il Resistance Warrior Pack, Anarchy's Children, Alien Hunters e Shen's Last Gift, e l'apprezzatissima espansione War of the Chosen.

Passando a Borderlands, Borderlands Legendary Collection sul Nintendo Switch contiene Borderlands: Game of the Year Edition, Borderlands 2 e Borderlands: The Pre-Sequel. Ognuno di essi è dotato di una modalità di gioco locale a due giocatori a schermo diviso e supporta fino a quattro giocatori online. Il gioco fisico contiene una cartuccia da 8 GB con le caratteristiche di Borderlands: Game of the Year Edition, con un download da 7,7 GB richiesto per tutti i contenuti DLC/Add-on. Per Borderlands 2 e Borderlands: Il Pre-Sequel è richiesto un download da 35GB.