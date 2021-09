Beyond a Steel Sky: 27 anni dopo arriva il seguito della memorabile avventura grafica

Abbiamo già visto Beyond a Steel Sky nella versione Apple Arcade e, successivamente, anche su PC, macOS e Linux. Si tratta del seguito di una delle avventure grafiche più amate dagli appassionati, Beneath a Steel Sky, originariamente rilasciata nel 1994.

Beyond a Steel Sky su console, dopo aver debuttato su Apple Arcade, PC, macOS e Linux

Coloro che crearono quell'indimenticabile videogioco hanno deciso di tornare a lavorare insieme, nonostante sia passato molto tempo dal loro progetto originale. Parliamo del disegnatore di fumetti Dave Gibbons (co-creatore di Watchmen) e di Charles Cecil (CEO di Revolution Software e responsabile, tra gli altri, di Broken Sword). E ora, un anno dopo rispetto al debutto della versione mobile, Beyond a Steel Sky arriva anche su console, visto che approderà il 30 novembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, con preordine adesso disponibile.

Beyond a Steel Sky è un’avvincente storia di lealtà e redenzione, ambientata in un mondo inquietante e misterioso controllato da una intelligenza artificiale. Realizzato su Unreal Engine 4, Beyond a Steel Sky porta i giocatori ancora una volta nell’affascinante Union City, la distopica città in stile cyberpunk piena di misteri, ma un decennio dopo il primo capitolo.

Cospirazioni oscure, un terrificante antagonista per un thriller cyberpunk drammatico e divertente, che esplora temi assolutamente contemporanei: controllo sociale, intelligenza artificiale e sorveglianza totalitaria. Il tutto ambientato in un mondo in stile comic e in 3D con tanti enigmi ingegnosi che si intrecciano con una narrativa drammatica. Grazie a un hacking tool unico, ogni puzzle avrà soluzioni diverse a seconda dalle scelte del giocatore.

Quanto al gioco originale, Beneath a Steel Sky raccontava la storia dalla prospettiva di un giovane ragazzo, unico sopravvissuto a un incidente aereo, che si ritrovava catapultato nello spazio selvaggio e desertico, unica parte del mondo sfuggita all'incessante espansione delle megalopoli del futuro. Qui scopre una realtà completamente diversa rispetto a quella a cui era abituato, almeno fin quando il villaggio viene attaccato da un commando di truppe d'assalto e lui riportato a Union City.