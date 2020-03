Baldur's Gate 3: gameplay trailer, screenshot, caratteristiche e altro

Sulla base del motore di Divinity II: Original Sin, Baldur's Gate 3 offre una grafica migliore del previsto e più dettagliata, da quanto emerge dai primi screenshot e dal gameplay trailer. Le immagini e le informazioni provengono dall'evento di reveal svoltosi nella serata di ieri, in cui è stato mostrato il filmato di presentazione iniziale in grafica CGI, oltre che il gameplay vero e proprio del gioco.

Baldur's Gate 3 sarà ancora una volta ambientato nei Forgotten Realms e si baserà su una storia di amicizia e di tradimento, sacrificio e sopravvivenza. Il filmato cinematografico mostra ancora una volta gli Illithid, altresì noti come Mind Flayer. La nuova storia sarà ambientata nell’era di Forgotten Realms e, come suggerito dai produttori, potrebbe esplorare altri piani del multiverso di Dungeons & Dragons. Il gioco sarà basato su un’interpretazione di Larian del ruleset della quinta edizione di D&D.

Fra i contenuti mostrati, anche un'approfondita componente di personalizzazione del personaggio, che anticipa il gameplay vero e proprio. Si può giocare con telecamera alle spalle del personaggio o dalla prospettiva isometrica tipica degli rpg old-school ma, come detto, con un livello di dettaglio notevole, con personaggi mostrati nei minimi particolari e la possibilità di scorgere le loro emozioni durante i dialoghi.

Il sistema di combattimento è a turni, regolato dal lancio dei dadi per determinare la probabilità che un colpo vada a segno. Il rapporto con gli elementi ambientali ricorda ancora una volta i giochi della serie Divinity. Come in questi ultimi, infatti, si possono sfruttare oggetti dello scenario per arrecare danni: per esempio, usare un incantesimo a basa di fuoco su una pozzanghera per generare vapore acqueo. Si possono spostare certi oggetti degli ambienti e attivare la modalità a turni anche durante l'esplorazione, in modo da cogliere impreparati i nemici.

Non c'è ancora una data di rilascio per la versione completa di Baldur's Gate 3, ma l'Early Access arriverà in un paio di mesi. Il gioco è previsto per PC e per Google Stadia, ed è già disponibile la pagina su Steam.