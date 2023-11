Avatar: Frontiers of Pandora, tutte le tecnologie di upscaling supportate, ma i requisiti sono notevoli

Ubisoft ha condiviso i requisiti PC di Avatar: Frontiers of Pandora, il nuovo titolo dedicato all'universo nato dalla fantasia di James Cameron. La software house ha anche reso noto che il gioco supporterà tutte le tecnologie di upscaling, ovvero AMD FSR 3, NVIDIA DLSS 2 e Intel XeSS.

Partendo dai requisiti minimi, ovvero per un'esperienza in Full HD a 30 fps con dettagli bassi, è richiesto un processore AMD Ryzen 5 3600 o Intel Core i7-8700K abbinato a una scheda video AMD Radeon RX 5700 o NVIDIA GeForce GTX 1070 o Intel Arc A750.

I requisiti raccomandati consentono di raggiungere i 60 fps con preset "Alto". In questo caso il processore dovrà essere almeno un AMD Ryzen 5 5600X o Intel Core i5-11600K affiancato da una scheda video AMD RX 6700 XT o NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB. Già da questa configurazione, Ubisoft pare abbia escluso l'utilizzo di una scheda video Intel.

Le impostazioni Enthusiast si rivolgono a chi vuole alzare l'asticella della risoluzione portandola a 1440p (2K). Si tratta dell'unica differenza rispetto al set precedente e infatti l'unica variazione nelle richieste coinvolge la scheda video: in questo caso si rende necessaria una AMD Radeon RX 6800 XT o una NVIDIA RTX 3080 10 GB.

Tutte le configurazioni precedenti prevedono l'attivazione di FSR 2 impostato su "Qualità" e 16 GB di memoria di sistema. Tuttavia, il preset Ultra sembra essere davvero oneroso, poiché anche con una build di fascia molto alta, l'unico modo per raggiungere i 60 fps sembra essere l'utilizzo di FSR 2 su "Bilanciato".

In quest'ultimo caso, infatti, sul fronte CPU è richiesto almeno un AMD Ryzen 7 5800X3D o un Intel Core i7-12700K abbinato a una GPU top di gamma come la AMD Radeon RX 7900 XTX o la NVIDIA GeForce RTX 4080.

È interessante notare, però, che il nuovo FSR 3 di AMD sarà supportato fin dal rilascio, ragione per cui le schede video abilitate potrebbero godere di un importante miglioramento delle prestazioni mantenendo un livello di qualità più alto rispetto a quello suggerito. Tuttavia, non vi è menzione del DLSS 3, ragione per cui gli utenti NVIDIA potrebbero doversi accontentare di un profilo bilanciato tra performance e livello di dettaglio.

Non manca neanche il supporto al ray tracing per i riflessi e le ombre, così come l'ottimizzazione per i processori ad alto numero di core. Naturalmente, è ancora presto per tirare le somme, ma Ubisoft ha anche fatto sapere che sarà integrato un benchmark per valutare le performance del proprio sistema e raggiungere il miglior compromesso tra prestazioni e qualità.