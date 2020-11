Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs: c'è un grave problema con i salvataggi

Come segnalato da numerosi utenti nelle scorse giornate, sembra che gli ultimi due giochi prodotti da Ubisoft condividano alcuni problemi sul fronte dei salvataggi. In particolare, sia Watch Dogs Legion che il più recente Assassin's Creed Valhalla non permetterebbero agli utenti di accedere alle partite salvate sulla propria piattaforma, che si tratti di una console 'old' e next-gen o di PC.

Salvataggi persi? Ubisoft non risponde e gli utenti si infuriano



I primi casi sono stati riportati su Reddit lo scorso weekend. Nel caso di Assassin's Creed Valhalla, ad esempio, il problema sarebbe legato a un errore che comparirà sullo schermo quando si prova ad effettuare l'accesso all'ultima partita salvata: "Saved Corruption".

La perdita dei dati è stata segnalata anche sul forum ufficiale di Ubisoft, dove molti giocatori di Watch Dogs Legion parlano dell'impossibilità di continuare la propria sessione, ripetendo di fatto le missioni già giocate. È palpabile la frustrazione degli utenti che parlano di svariate ore di gioco perse, con alcuni che dichiarano di aver disinstallato Legion in preda alla rabbia o di aver contattato la stessa Ubisoft per richiedere un rimborso.

Negli stessi thread qualcuno ha ipotizzato che il suddetto problema possa essere attribuito al sistema di cloud saving - basato sul nuovo servizio Ubisoft Connect - mentre altri, sul forum della testata Gamespot, spiegano che la corruzione dei salvataggi avverrebbe sul drive di archiviazione.

La situazione appare decisamente confusa, ma la compagnia francese non è ancora intervenuta e, alla richiesta di possibili chiarimenti, mantiene il silenzio.

Seguiremo con attenzione l'intera faccenda, nel frattempo vi consigliamo di attendere il rilascio di eventuali aggiornamenti per Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion. Entrambi i giochi, ricordiamo, sono disponibili su PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S e PC.