AMD Ryzen 7 7800X3D: la CPU scelta per uno dei più importanti tornei al mondo di Counter-Strike 2

La PGL eSports, una delle più importanti organizzatrici al mondo di eventi professionistici nel settore dei videogiochi, ha aggiornato le proprie configurazioni da gaming in vista del torneo CS2 Major Copenhagen 2024, una competizione con un montepremi di 1.250.000 dollari. Tutte le build utilizzate per il torneo saranno aggiornate con un nuovo processore: l'AMD Ryzen 7 7800X3D.

"PGL si impegna a fornire il miglior ambiente competitivo possibile per i giocatori. Scegliendo l'AMD Ryzen 7 7800X3D per le nostre configurazioni da gioco, ci assicuriamo che il PGL CS2 Major Copenhagen 2024 sarà ricordato non solo per la sua intensa competizione, ma anche per la sua impeccabile esecuzione tecnica" ha dichiarato Silviu Stroie, CEO della PGL.

In realtà non è la prima volta che la PGL predilige i processori Ryzen. Attualmente le build utilizzate dai tornei sfruttano una CPU Ryzen 7 5800X3D. Ancora prima, la PGL passò dalla piattaforma Intel a quella AMD con i Ryzen 9 5950X, ma in quel caso diversi giocatori professionisti lamentarono un frame rate instabile e prestazioni generali non all'altezza.

Per quanto riguarda la componente video, invece, la PGL continuerà a sfruttare le NVIDIA GeForce RTX 4080, ancora adesso una delle migliori GPU disponibili sul mercato. A qualcuno potrebbe perfino apparire come una configurazione eccessiva per un gioco come Counter-Strike 2, ma in realtà il settore professionale è estremamente esigente in termini di frequenza di aggiornamento.

Per il torneo, infatti, verranno utilizzati monitor Benq Zowie XL2566K equipaggiati con un pannello Full HD e capaci di raggiungere un refresh rate di 360 Hz. La configurazione in questione non dovrebbe avere problemi a superare il frame rate target, ma spesso gli atleti impostano i settaggi al minimo e in alcuni casi riducono perfino la risoluzione proprio per ottenere il numero di fps più alto e il minor input lag possibili.