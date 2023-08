Alien sarà il prossimo DLC di Dead By Daylight: Xenomorfo e Ripley in arrivo?

A pochi giorni dal rilascio del Nic Cage DLC, il team di Behaviour Interactive ha rilasciato un teaser trailer di una nuova collaborazione, stavolta con 20th Century Fox. Gli sviluppatori, infatti, porteranno alcuni dei personaggi più iconici del franchise di Alien nel roster di Dead By Daylight.

Il gioco, rilasciato nel lontano 2016, unisce gameplay cooperativo e competitivo in una singola modalità che consente di scegliere se giocare da soli come killer o collaborare con altri tre giocatori come sopravvissuto. L'obiettivo di quest'ultimo insieme ai compagni di (dis)avventura sarà riparare i generatori di corrente per alimentare il sistema di apertura delle porte e scappare. Il tutto, durante una caccia spietata in cui il killer cercherà di sacrificare all'Entità i quattro sfortunati sopravvissuti (survivor).

Al momento, le informazioni sono davvero poche, ma nel video appare l'iconico Xenomorfo, l'alieno protagonista della saga nata dalla mente di Ridley Scott. Istintivamente ci viene da pensare che la creatura si aggiungerà all'elenco dei killer disponibili. Tuttavia, Alien concede sufficiente spazio di manovra anche per inserire nuovi survivor all'elenco.

Naturalmente è lecito pensare che venga aggiunta anche Ripley al gruppo dei sopravvissuti, così come potrebbe fare il suo esordio una nuova mappa ambientata sull'iconica Nostromo. Tuttavia, il trailer dice davvero poco e non vi è alcuna finestra di lancio per il momento.

Nel caso del DLC dedicato all'attore Nicholas Cage, si sono susseguiti diversi teaser prima di un trailer definitivo riportante contenuti e data d'uscita. Non possiamo escludere, quindi, che per un franchise del calibro di Alien l'attesa sia ancora piuttosto lunga.

Ad ogni modo, l'appuntamento è fissato al prossimo 8 agosto in cui verranno svelati ulteriori dettagli. Non sappiamo cosa verrà mostrato, ma è possibile che Behaviour ci dia un primo assaggio del gameplay del nuovo killer o delle abilità che verranno introdotte con gli eventuali nuovi survivor.