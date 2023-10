Alan Wake 2: la modalità New Game+ offrirà una narrativa diversa da quella originale

Attraverso un post su X (Twitter), Remedy ha svelato alcuni dettagli sul futuro di Alan Wake 2, sequel diretto del thriller psicologico rilasciato originariamente in esclusiva per Xbox 360. Sono tanti i contenuti, gratuiti e a pagamento, che arriveranno in seguito al lancio, tra cui una modalità New Game+ con una narrativa diversa.

Lo studio ha spiegato che la modalità New Game+ consentirà ai giocatori di mantenere i propri progressi, come armi e i potenziamenti sbloccati durante la prima run. Per controbilanciare questo vantaggio, gli utenti potranno scegliere la modalità "Incubo" e godere dell'avventura per una seconda volta, ma senza rinunciare al livello di sfida.

New Game+ coming after launch.



🕹️ Retain all unlocked weapons and upgrades.

🕹️ New Nightmare difficulty level.

🕹️ New alternative narrative, including new Manuscript pages and new video content.



Exact release timing still TBD. #alanwake pic.twitter.com/x1GNHYQu7q — Alan Wake 2 (@alanwake) October 25, 2023

Tuttavia, Remedy, ha anche pensato di mantenere alto l'interesse verso la trama. A tal proposito, in New Game+ verrà proposta una "narrativa alternativa" che comprende nuove pagine dei Manoscritti e contenuti video. Non è chiaro in che modo la storia verrà influenzata, ma è probabile che vengano chiariti alcuni enigmi e i protagonisti facciano scelte diverse.

Remedy ci ha anche tenuto a precisare che tutto ciò è solo una parte dell'ampio supporto che intende dare ad Alan Wake 2. La software house sta sviluppando diversi aggiornamenti gratuiti, oltre che vere e proprie espansioni, le quali però saranno ovviamente a pagamento.

I contenuti descritti sopra non saranno disponibili al lancio: lo sviluppatore ha chiarito che saranno tutti disponibili in seguito al rilascio, ma la finestra temporale è ancora in fase di definizione. Nel frattempo, vi ricordiamo che Alan Wake 2 sarà disponibile a partire da domani, 27 ottobre, esclusivamente in formato digitale su PlayStation Store, sullo store di Xbox e, per gli utenti PC, in esclusiva sull'Epic Games Store.