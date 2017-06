StarCraft Remastered: Blizzard annuncia la data d'uscita

Il pluripremiato gioco strategico in tempo reale e la sua espansione, Brood War, sono stati modernizzati con grafica a 4K Ultra High Definition, audio migliorato, un nuovo sistema di matchmaking e classifiche, e molto altro. Blizzard ha appena annunciato che questa versione del famoso RTS, conosciuta come StarCraft Remastered, sarà disponibile dal prossimo 14 agosto.

Si può adesso procedere al preacquisto sul negozio Blizzard e ricevere esclusive ricompense di gioco. Il preacquisto, infatti, garantisce 3 skin esclusive da usare sugli edifici per StarCraft: Remastered, oltre a un comandante cooperativo e 3 ritratti classici per StarCraft II.

Tra le novità troviamo anche il Profilo giocatore che tiene traccia delle statistiche individuali, la possibilità di salvataggio in cloud per i progressi della campagna, i tasti di scelta rapida e il replay. StarCraft: Remastered sarà disponibile per PC Windows e Mac al prezzo di 14,99 € e sarà completamente localizzato in una moltitudine di lingue, italiano incluso.

Altri dettagli su StarCraft Remastered si trovano qui. E non perdetevi il suggestivo trailer rilasciato in occasione dell'annuncio: lo trovate qui di seguito.