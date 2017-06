Project CARS 2 arriva il 22 settembre, disponibile un nuovo trailer

Slightly Mad Studios ha comunicato che Project CARS 2 esordirà il 22 settembre, ma in Italia le versioni retail potranno essere acquistate con un giorno d’anticipo rispetto alla release mondiale. Il nuovo gioco di corse sarà presente in forma giocabile all’E3 presso lo stand di Bandai Namco Entertainment, con una prima demo pubblica.

La versione di prova offrirà una gara multi classe nella quale verranno illustrati il nuovo handling e i controlli del gamepad rinnovati. Le gare multi classe, particolarmente apprezzate dal pubblico, permettono ai piloti di competere in più classi automobilistiche, replicando fedelmente i campionati endurance più celebri del mondo, sia del passato che del presente.

Che si tratti di auto iconiche dell’epoca d’oro degli sport automobilistici, di prototipi moderni o GT3, adesso tutte le categorie potranno gareggiare insieme in modalità singola o campionato. I piloti potranno decidere di gareggiare con qualsiasi auto, in qualsiasi momenti e in ogni modalità, sia offline che online, contro avversari della stessa classe o di categorie diverse.

“Senti salire l’adrenalina mentre cerchi di raggiungere un’auto GT a bordo del tuo prototipo LMP, in una gelida notte a Le Mans; guarda gli specchietti durante una giornata piovosa al Nürburgring e osserva una mostruosa Porsche 911 GT3 R sbucare dalla nebbia e superare la tua Renault Clio come se fosse ferma. Questo è l’automobilismo in Project CARS 2”, si legge nella descrizione ufficiale.

Ma all’E3 ci sarà spazio anche per un video dimostrativo che illustrerà la struttura aperta del titolo e l’approccio sandbox adottato per lo sviluppo della carriera. I giocatori potranno iniziare la loro scalata nelle gare amatoriali come le corse di go-kart e puntare sempre più in alto fino a confrontarsi con le auto e scuderie più prestigiose. In alternativa si potrà scegliere di iniziare da qualsiasi disciplina automobilistica, oppure di concorrere in una particolare categoria, gareggiando per una o più stagioni in quel determinato campionato.

Project CARS 2 promette un’esperienza di guida all’avanguardia, curata sia nella fisica delle auto che nel sistema di controllo. Verranno riprodotti elementi realistici come l’attrito e lo slittamento delle gomme, mentre l’intelligenza artificiale sarà affinata rispetto al precedente capitolo.