Prey: data di rilascio e trailer

Bethesda ha annunciato che Prey sarà disponibile il 5 maggio su PC, PS4 e Xbox One. Sviluppato da Arkane Studios (Dishonored) si tratta di una forte rivisitazione rispetto al passato della serie, ma anche di uno dei titoli più promettenti dell'anno.

Sono stati rivelati anche gli incentivi al pre-ordine, ovvero il Pacchetto Fucile Cosmonauta con il fucile a pompa della famiglia Yu, il Margrave, e alcuni strumenti studiati per sopravvivere a bordo di Talos I: tre neuromod utilizzabili per acquisire nuove abilità, due kit medici, un progetto di assemblaggio per creare munizioni per fucile a pompa, un set iniziale per creare strumenti e armi, e un potenziamento unico per aiutarvi a risparmiare preziose risorse.

Il nuovo Prey non presenta legami nè con il capitolo di 3D Realms uscito sul mercato nel 2006, né con il sequel cancellato da Bethesda due anni fa. Il giocatore vestirà i panni di Morgan Yu, un individuo che ha subito numerosi esperimenti orientati al miglioramento della razza umana. Yu si risveglia a bordo della stazione spaziale Talos 1 nell’anno 2032 e dovrà scoprire i misteri che si celano nella struttura, mentre viene braccato da una temibile e misteriosa forza aliena.

Prey sarà uno sparatutto in prima persona con importanti elementi da gioco di ruolo e una forte componente narrativa. Il giocatore potrà determinare diversi attributi di Yu, mentre le sue scelte influiranno sull'evolversi della storia. La principale preoccupazione del giocatore dovrà essere quella di sopravvivere andando alla ricerca di risorse e armi all'interno della stazione spaziale in cui si ritrova, in cui pullulano diversi ostili alieni.

