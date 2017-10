Nioh arriva su PC con la Complete Edition, rivelati i requisiti di sistema

Koei Tecmo ha annunciato a sorpresa che l’action RPG Nioh, già disponibile per PlayStation 4 da febbraio 2017, uscirà presto anche su PC. La Complete Edition verrà resa disponibile in formato digitale su Steam a partire dal 7 novembre e come si evince dal titolo comprenderà i tre DLC usciti negli ultimi mesi: Drago del Nord, Onore Sprezzante e La Fine del Massacro.

“Team Ninja è consapevole del fatto che molti giocatori abbiano chiesto con ardore una versione PC di Nioh”, ha dichiarato il game director Fumihiko Yasuda. “Sono lieto di annunciare che il gioco sarà finalmente disponibile per i nostri fan PC grazie a Nioh: Complete Edition! Spero che possiate apprezzare le impegnative battaglie impegnative con gli Yokai che questa esperienza action ha da offrire”.

L’edizione per PC supporterà due modalità: l’”Action Mode”, con cui verranno garantiti i 60 frame al secondo stabili, e la “Movie Mode”, che supporterà la risoluzione a 4K. Per celebrare l’uscita del gioco sulla nuova piattaforma Koei Tecmo offrirà anche il copricapo speciale denominato Dharmachakra Kabuto.

Sulla pagina Steam sono stati condivisi i requisiti di sistema minimi e consigliati che saranno necessari per giocare al titolo del Team Ninja su PC.

Requisiti minimi

OS: Windows 10 64bit, Windows 8.1 64bit, Windows 7 64bit

CPU: Intel Core i5 3550 o superiore

Memory: 6 GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 780 VRAM 3GB o superiore, AMD Radeon R9 280 VRAM 3GB o superiore

DirectX: Version 11

Network: Broadband Internet connection

Storage: 100 GB di spazio libero

Requisiti raccomandati

OS: Windows 10 64bit, Windows 8.1 64bit, Windows 7 64bit

CPU: Intel Core i7 4770K o superiore

Memory: 8 GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 VRAM 6GB o superiore, AMD Radeon R9 380X VRAM 4GB o superiore

DirectX: Version 11

Network: Broadband Internet connection

Storage: 100 GB di spazio libero

Potete trovare la nostra recensione di Nioh per PlayStation 4 a questo indirizzo.