Monument Valley 2 arriva finalmente su Android dal prossimo 6 novembre

Monument Valley 2 arriva finalmente anche su Android il prossimo 6 novembre. Il famoso gioco ispirato alle geometrie di Escher riuscirà finalmente a trovare spazio anche per gli utenti che utilizzano il sistema operativo di Google dopo il forte apprezzamento avuto in iOS. Una tappa decisamente importante per il "semplice" gioco che ha addirittura vinto l'Apple Game of the Year nel 2014 e che in soli due anni ha incassato la bellezza di oltre 14 milioni di dollari.

Il suo arrivo anche nel mondo Android era nell'aria da quando l'applicazione era stata rilasciata sull'App Store e di certo il grande successo in quest'ultimo ecosistema aveva chiaramente preannunciato la replica anche nel mondo Android. L'esperienza di gioco sarà chiaramente la medesima di quella già vista con la versione iOS con dunque gli stessi livelli ma anche gli stessi rompicapo e soprattutto le stesse grafiche il tutto per non creare differenziazioni e dunque permettere agli utenti sia Android che iOS di avere lo stesso gioco.

Per chi non conoscesse Monument Valley sappiate che altro non è che l'avventura inedita di una madre e di una figlia che si inoltrano in un viaggio attraversando architetture "magiche" che cambiano i propri percorsi in base al movimento delle scale o di particolari rompicapi. L'obbiettivo del gioco è quello di aiutare le due protagoniste del gioco a scoprire i paesaggi fantastici e a modificare l'architettura degli edifici per scovare passaggi segreti per ogni livello del gioco.

Il nuovo Monument Valley 2 verrà dunque rilasciato finalmente il prossimo 6 novembre e al momento su App Store è presente come applicazione universale per iPhone e iPad ad un prezzo di 5.49€ che con ogni probabilità sarà il prezzo anche per il Play Store di Google e dunque per gli utenti Android. Per chi volesse essere avvisato quando il gioco è scaricabile potete pre-registrarvi direttamente a questa pagina e al momento del rilascio sul vostro smartphone Android sarà segnalata la cosa con una notifica.