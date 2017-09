Monster Hunter World: data di uscita ufficiale e nuovo trailer

Al Tokyo Game Show 2017 è stata comunicata la data di lancio di Monster Hunter: World. Capcom ha annunciato che il suo nuovo titolo sarà disponibile per PlayStation 4 e Xbox One in tutto il mondo a partire dal 26 gennaio 2018. L’edizione PC verrà rilasciata in un secondo momento.

È stato inoltre pubblicato un nuovo trailer che rivela diverse nuove creature e mostra in anteprima Astera, la base delle operazioni della Commissione di Ricerca, impegnata nell’esplorazione del nuovo mondo. Nel filmato viene mostrata la grande varietà di creature presenti nel gioco, dalla lucertola Pukei-Pukei e la sua lingua allungabile, al terrificante mostro Nergigante. È stato svelato anche lo stage Coral Highlands con i suoi incantevoli panorami.

I giocatori avranno a disposizione una grande varietà di oggetti che li aiuteranno nell’esplorazione del fantastico ambiente di gioco, come il Glider Mantle. Il mantello può estendere il tempo di permanenza in aria dopo un salto e, come mostrato nel trailer, in alcune aree è possibile sfruttare delle correnti di vento ascensionali per raggiungere velocemente posizioni elevate.

Prenotando Monster Hunter: World in Europa, sia per PlayStation 4 che per Xbox One, si potrà accedere allo speciale bonus pre-order, che comprende l’Origin Set Armor e il Fair Wind Charm Talisman. Grazie a questi oggetti si godrà di statistiche di attacco e difesa migliorate per il cacciatore e un’utile skill di raccolta.

Capcom ha annunciato anche una Collector’s Edition contenente la copia fisica del gioco, un Deluxe Kit voucher (con il set Samurai Skin, tre Gestures, due set di Sticker, oltre a una pittura facciale e una acconciatura aggiuntiva per personalizzare l’aspetto del cacciatore), un Artbook, una statua di alta qualità del mostro di copertina e il CD della colonna sonora.

Di seguito il nuovo trailer mostrato al Tokyo Game Show 2017.