EA Play: tutti i trailer e tutti gli annunci

EA Play è il formato scelto dal produttore americano per la sua presenza all'E3. È stato inaugurato con l'evento andato in scena stasera all'Hollywood Palladium ma continuerà nei prossimi giorni: sarà un Player Fanfest con più di 140 postazioni di gioco, interviste, presentazioni, tornei, musica live e molto altro ancora.

In the Name of the Tsar, già annunciata nelle scorse settimane, sarà la nuova espansione di Battlefield 1 con 6 nove mappe e si concentrerà sulla Prima Armata Russa, schierata dallo Zar sul fronte orientale durante la prima guerra mondiale. Lo scenario sarà prevalentemente innevato, come mostrato dal primo trailer del DLC. Arriverà a settembre.

Need for Speed Payback era già stato annunciato nei giorni scorsi. Avrà una modalità storia che si segue dalla prospettiva di tre personaggi, e allo stesso tempo il team di sviluppo Ghost Games promette il mondo aperto più grande mai visto in un Need for Speed e tanto spazio alla personalizzazione. Non mancheranno missioni che ricordano la struttura di Grand Theft Auto.

A Way Out è il nuovo titolo EA Originals pensato per raccontare la storia in un videogioco in un modo originale. La storia è incentrata sulla fuga dalla prigione di due amici ed è strutturata in modo da esaltare lo stile di gioco co-op. Sviluppato da Hazelight, team svedese già apprezzato per il lavoro fatto su Brothers – A Tale of Two Sons. Non sarà unicamente un'esperienza cinematografica, perché prevede azione di tipo co-op esclusivamente in split screen. Il gameplay sarà molto variegato, dividendosi in esplorazione, combattimento, guida, e altro ancora.

Nuova proprietà intellettuale di BioWare. Basato su Frostbite Engine, Anthem è pensato per sfruttare completamente i 6 teraflop di potenza messa a disposizione dalla nuova console che Microsoft presenterà domani. Il gameplay, infatti, verrà definitivamente mostrato in occasione dello show Xbox. Si tratta del progetto prima conosciuto come Dylan e sarà rilasciato nell'anno fiscale 2019 di EA.

NBA Live 18 porterà i giocatori a compiere un viaggio negli Stati Uniti e affrontare sfide su strada, nelle palestre e negli affollati palazzetti dello sport dell'NBA, per definire lo stile di gioco del proprio atleta virtuale. Demo ad agosto.

Il finale dell'evento, con gli annunci più importanti, è stato dedicato ovviamente a Star Wars. Per Star Wars Battlefront II si parte dalla famosa richiesta di John Boyega di inserire una campagna single player dopo che il primo capitolo era pressoché esclusivamente multiplayer. Janina Gavankar, una bellissima ragazza che interpreterà la protagonista della storia, è salita sul palco per presentare il nuovo titolo di DICE.

Che avrà una campagna che permetterà ai giocatori di vivere l'universo di Star Wars da una prospettiva differente, essendo Iden Versio un'unità speciale dell'Impero Galattico. Il gioco, che è sviluppato con il supporto di Motive e di Criterion, è stato presentato con un trailer dalla grafica spettacolare, che funge da debutto della modalità multiplayer. Assault on Theed (capitale di Naboo) è la prima mappa mostrata, ambientata ai tempi di Episodio I. Ci sarà il co-op locale, così come le battaglie spaziale, mentre i contenuti di espansione saranno concessi gratuitamente a tutti i giocatori. Si è parlato anche di una nuova modalità di gioco a "Three Stages", dove per ogni progresso sulla mappa si sbloccano armi, abilità, veicoli e modalità di gioco. In una delle fasi della battaglia, infatti, c'è la cosiddetta "Siege Mode", dove un enorme mezzo corazzato distrugge il palazzo reale. Man mano che si procede nella mappa si acquisiscono "Battle Points" spendibili nei nuovi contenuti di gioco. Impressionante il lavoro fatto per riprodurre Naboo, e non mancano Darth Maul e Boba Fett tra i nuovi "villain" e Rey per quanto riguarda il Lato Chiaro.

Potete rivedere l'intero evento qui di seguito.