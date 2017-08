Destiny 2 torna in bundle con le schede video NVIDIA

NVIDIA ha annunciato di voler riproporre il proprio bundle con il gioco Destiny 2, annunciato inizialmente lo scorso mese di giugno. L'iniziativa prevede che gli acquirenti di una scheda video GeForce GTX 1080 o GeForce GTX 1080Ti, sia desktop sia integrata in un notebook nel caso del modello GeForce GTX 1080, potranno ottenere un codice per l'attivazione di una copia digitale di Destiny 2.

L'iniziativa è valida da questa settimana sino al 5 settembre, o prima qualora la disponibilità di codici dovesse esaurirsi per via della domanda elevata. Destiny 2 è previsto al debutto, nella sua versione per PC, per il 24 ottobre.

Tra le caratteristiche tecniche implementate in Destiny 2 segnaliamo il supporto alla tecnologia SLI, per l'utilizzo di due GPU in parallelo nello stesso sistema, oltre all'High Dynamic Range (HDR). Il giorno 24 agosto NVIDIA prevede di rendere disponibile una versione di driver aggiornata per le proprie schede video, contenente specifiche ottimizzazioni per Destiny 2.

Dal giorno 28 agosto sarà aperta una early access PC beta per Destiny 2, seguita da una versione open beta dal 29 al 31 agosto.